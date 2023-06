Le Rivian R1S Dual Motor aura 560 kilomètres d’autonomie selon l’EPA

Une fuite de documents de l’EPA donne des détails sur cette version du VUS électrique.

Les unités de propulsion Enduro donneront aussi jusqu’à 708 chevaux au R1S.

Le pickup R1T devrait être encore plus efficace que le R1S.

Rivian travaille depuis un certain temps sur un nouveau groupe motopropulseur à deux moteurs et l’EPA vient de divulguer ses chiffres officiels de puissance et d’autonomie.

Des documents montrant les résultats des tests effectués par l’agence sur le VUS électrique R1S équipé des nouveaux groupes motopropulseurs Enduro révèlent que le R1S pourra parcourir jusqu’à 348 miles (560 kilomètres).

Bien sûr, ce chiffre dépendra de la taille des roues commandées par chaque client, mais la fuite comprend également des estimations d’autonomie EPA pour d’autres configurations.

En effet, si les acheteurs qui choisissent des roues de 21 pouces bénéficieront de l’autonomie maximale, ceux qui optent pour des roues plus grandes de 22 pouces pourront tout de même parcourir 336 miles (541 kilomètres) entre deux charges.

La pénalité sera plus importante si l’on choisit des pneus tout-terrain avec des jantes de 20 pouces, avec une autonomie de 305 miles (491 kilomètres) selon l’EPA.

Si nous ne connaissons pour l’instant que les chiffres d’autonomie du R1S, le pick-up R1T, qui a également été testé par l’EPA, devrait afficher des chiffres encore plus favorables.

À titre de comparaison, le R1S actuel équipé de quatre moteurs ne peut parcourir que 321 miles (517 kilomètres) et le R1T plafonne à 328 miles (528 kilomètres).

En plus de révéler l’autonomie du R1S à double moteur, les documents indiquent la puissance totale du nouveau groupe motopropulseur : 708 chevaux.

Cela correspond aux rumeurs précédentes concernant la variante Performance du R1S équipé de l’Enduro, ce qui signifie soit que tous les R1S et R1T offriront désormais ce niveau de puissance, soit, plus vraisemblablement, que l’EPA n’a listé que la puissance la plus élevée disponible.

Dans ce cas, on peut s’attendre à ce que la version standard délivre environ 600 chevaux et que le niveau de performance supérieur soit disponible par le biais d’une mise à jour.

C’est un peu moins que les 835 chevaux de l’actuelle configuration à quatre moteurs, mais le nouveau groupe motopropulseur Enduro à deux moteurs devrait être plus léger, ce qui devrait réduire l’écart en termes de performances réelles.

Comme les nouveaux groupes motopropulseurs Enduro ont été développés en interne par Rivian au lieu d’être achetés à des fournisseurs extérieurs, ils aideront l’entreprise à honorer les commandes plus rapidement et pourraient même permettre à Rivian de baisser ses prix.

Les premières unités des modèles Enduro R1T et R1S ont déjà été produites et Rivian est convaincu que les premières livraisons auront lieu en juin.

Cela signifie que l’EPA devrait de révéler officiellement ses chiffres d’autonomie pour le R1T assez rapidement.

Source : Carbuzz