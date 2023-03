Le prochain Toyota 4Runner sera hybride

Il est attendu pour l’année modèle 2025.

Une version entièrement électrique est également une possibilité réelle.

Honnêtement, notre seule inquiétude concernant cette nouvelle est que le Toyota 4Runner 2025 devienne tout simplement inabordable et tombe dans le territoire de l’impossible à acheter. Voilà qui résume la mauvaise nouvelle, car un 4Runner hybride et électrique serait tout simplement génial.

Le Toyota 4Runner 2023 de base se détaille à près de 52 000 $ au Canada, avant les frais. Si l’on ajoute n’importe quel ensemble optionnel, le prix grimpe sans peine à environ 56 000 $ pour un VUS qui est à peu près aussi vieux que le soleil en termes d’automobile. Et nous n’en avons jamais assez. Il suffit de remédier à l’archaïsme du groupe motopropulseur pour faire de l’un des meilleurs VUS au monde, le meilleur VUS au monde.

Selon Motor Trend, le 4Runner 2025 de nouvelle génération sera construit sur l’architecture globale TNGA-F de Toyota, sa nouvelle plateforme modulaire corps sur cadre, qui sera partagée avec le nouveau Tacoma 2024 et d’autres camions légendaires de Toyota.

Les choix de moteurs les plus probables se situent entre un 4 cylindres et un V6, tous deux hybridés et turbocompressés. Le quatre cylindres devrait être le 2,4 litres du Lexus NX350, qui développe 275 ch et 317 lb-pi de couple. Quant au V6, le moteur hybride i-Force Max des Sequoia et Tundra pourrait faire du 4Runner une sorte de fusée 4×4. D’après la source, le groupe motopropulseur Hybrid Max de 340 ch de la Toyota Crown est une autre option.

Enfin, une version EV jumelée à la Tacoma EV attendu devrait également être introduite après le lancement de la nouvelle génération du 4Runner, dans le courant de l’année prochaine.