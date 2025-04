Hyundai présente le nouveau Nexo à hydrogène

Sa venue en sol canadien n’est pas encore confirmée.

Plus performant, le nouveau Nexo peut même remorquer.

Hyundai a levé le voile sur le tout nouveau Nexo à l’occasion du Salon de la Mobilité de Séoul, en Corée du Sud. Entièrement redessiné, la version 2.0 du multisegment carburant à l’hydrogène s’amène avec un style audacieux, une technologie de pointe et des performances améliorées. Avec une autonomie ciblée de 700 km et un temps de ravitaillement de seulement cinq minutes, Hyundai réaffirme ainsi son engagement envers l’alternative à l’électricité.

Le Nexo adopte un design bien plus affirmé pour ce deuxième opus. Son esthétique massive, ponctuée des feux en pixels désormais emblématiques de la marque, lui confère une présence imposante. Certaines personnes pourraient même détecter un lien de famille avec un certain Pontiac Aztek, avec cette fenêtre latérale en forme de triangle à l’arrière, mais pour le reste, le Nexo est unique en son genre.

L’habitacle profite aussi de cette métamorphose. Plus spacieux, il offre une capacité de chargement de 993 litres et des portières redessinées pour une accessibilité optimisée. Le confort a été rehaussé grâce à une meilleure insonorisation et, à l’avant, des sièges de relaxation au dossier affiné, permettant un meilleur soutien des jambes. Les passagers arrière bénéficient quant à eux de plus d’espace pour les jambes et de sièges ventilés.

Sous le capot, Hyundai a bonifié les performances du Nexo. Son réservoir de carburant agrandi augmente son autonomie, tandis que la puissance de sa batterie a doublé pour atteindre 80 kW, garantissant une meilleure réactivité et une efficacité accrue. La pile à combustible a gagné en durabilité et se montre plus performante sous des températures extrêmes. Autre nouveauté notable : le Nexo peut désormais remorquer jusqu’à 1 000 kg, ce qui n’est pas rien.

Côté technologie, l’habitacle accueille un écran incurvé dernier cri, proposant un planificateur de trajets intelligent intégrant les stations de ravitaillement et ajustant l’autonomie en temps réel. Le système multimédia, modernisé, inclut Android Auto et Apple CarPlay sans fil, la reconnaissance vocale IA et des mises à jour à distance. Parmi les autres innovations, on retrouve un affichage tête haute, un rétroviseur numérique, une clé intelligente, ainsi qu’un moniteur de surveillance arrière.

Malgré les gains à tous les niveaux, le nouveau Nexo reste confiné à des territoires ciblés, en raison du faible déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène. Hyundai souligne toutefois que VUS zéro émission ne rejette que de l’eau et contribue même à purifier l’air pendant la conduite. Reste maintenant à savoir s’il sera offert au Canada, la guerre commerciale qui pourrait compliquer les choses pour Hyundai. Qui plus est, le Hyundai Nexo ne sera pas un modèle répandu à cause de ses besoins particuliers en matière de carburant.