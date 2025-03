Le premier véhicule électrique de Lamborghini développera 1 973 ch grâce à la plateforme 980V développée par Porsche

Le modèle électrique haute performance, basé sur le concept Lanzador, sera produit en série d’ici 2030.

Le premier véhicule électrique de Lamborghini, basé sur le concept Lanzador, devrait être lancé d’ici 2030 avec une puissance pouvant atteindre 1 973 chevaux. Le véhicule électrique haute performance utilisera une plateforme Porsche conçue pour les marques de luxe et de performance du groupe.

Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen, a confirmé que le véhicule électrique de Lamborghini sera construit sur une plateforme développée par Porsche pour Audi, Bentley et Porsche. Cette plateforme offrira une puissance allant jusqu’à 1 973 ch et sera dotée d’un système à 980 V, dépassant les architectures courantes à 400 V et les architectures à 800 V de plus en plus adoptées. Cela permettra une charge plus rapide, une meilleure efficacité et une plus grande puissance.

Bien que Blume n’ait pas précisé les lieux de production des batteries ou de la carrosserie, il a indiqué que l’assemblage final aurait lieu au siège de Lamborghini à Sant’Agata, en Italie.

Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini, a déjà laissé entendre que le premier véhicule électrique de l’entreprise dépasserait le mégawatt (plus de 1 300 ch), mais il a souligné que l’engagement de la conduite restait une priorité essentielle. Lamborghini a déjà fait évoluer sa gamme vers des motorisations hybrides, avec des modèles tels que la Revuelto V12 hybride enfichable et le VUS Urus SE récemment introduit. M. Winkelmann a réaffirmé l’engagement à long terme de la marque en faveur de l’électrification, affirmant que les technologies hybrides et les batteries améliorent les performances plutôt qu’elles ne les entravent.

L’adhésion de Lamborghini à sa feuille de route pour les véhicules électriques intervient alors que d’autres constructeurs de luxe, dont Aston Martin, Bentley et Ineos, ont retardé leurs projets de véhicules électriques en raison de la lenteur de l’adoption de ce type de véhicules. Porsche a également prolongé le cycle de vie de certains modèles à combustion interne pour répondre à la demande du marché. En revanche, elle prévoit de lancer son premier modèle électrique en tant que quatrième modèle de sa gamme, plutôt que de remplacer un véhicule existant.

M. Winkelmann a fait remarquer que le premier véhicule électrique de la marque introduira une nouvelle catégorie de véhicules, ce qui lui permettra d’attirer de nouveaux clients sans avoir d’impact négatif sur les ventes des modèles existants. Cependant, et bien qu’elle reconnaisse que l’adoption des VE dans le segment des supercars a été plus lente que prévu, Lamborghini continue de se concentrer sur les hybrides tout en se préparant au lancement éventuel de son premier modèle entièrement électrique.