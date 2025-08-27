Le premier ministre de la Saskatchewan presse Ottawa d’abolir le tarif sur les VÉ chinois

Moe veut qu’Ottawa supprime le tarif sur les VÉ pour apaiser les tensions avec la Chine et protéger les exportations de canola.

Moe lie le tarif sur les VÉ chinois aux droits de rétorsion qui affectent les agriculteurs de la Saskatchewan.

Les premiers ministres de l’Alberta et de la Saskatchewan demandent à Ottawa de revoir les restrictions sur les importations de VÉ en provenance de Chine.

La décision finale de la Chine sur les droits sur le canola est attendue en septembre, en fonction des résultats de l’enquête antidumping.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a demandé au gouvernement fédéral d’abolir son tarif de 100 % sur les véhicules électriques importés de Chine, liant cette question aux tensions commerciales persistantes qui touchent les exportations canadiennes de canola.

S’adressant aux journalistes avant une mission commerciale prévue en Chine la semaine prochaine, Moe a déclaré que la suppression du tarif pourrait aider à rétablir les liens économiques avec Pékin, tout en soulignant l’importance de maintenir de solides relations avec les États-Unis.

« Du point de vue de la Saskatchewan, je dirais : “Oui, supprimons les tarifs sur les VÉ” », a déclaré Moe mardi. « Nous devons nous assurer d’équilibrer tous les coûts directs et indirects liés à [la suppression du tarif], car notre plus grand marché pour le canola demeure les États-Unis. »

Les commentaires de Moe surviennent alors que la Chine impose des droits de rétorsion de près de 76 % sur les graines de canola canadiennes, en réponse à la décision du Canada d’égaler les tarifs américains sur les VÉ chinois. La Chine a également imposé des droits de 100 % sur l’huile de canola et la viande canadiennes, réduisant davantage la valeur des exportations de l’une des cultures les plus importantes pour l’économie canadienne.

L’industrie du canola a contribué 43 milliards de $ à l’économie canadienne l’an dernier et employait 200 000 personnes. La Chine est le deuxième acheteur de canola canadien après les États-Unis, ce qui fait des tarifs une préoccupation majeure pour les provinces des Prairies.

Moe a indiqué qu’il espère élargir la relation commerciale de la Saskatchewan avec la Chine sans perturber les liens avec Washington. « Voilà la ligne sur laquelle nous devons marcher », a-t-il déclaré.

Le premier ministre a invité le premier ministre Mark Carney et d’autres ministres fédéraux à l’accompagner lors du voyage à venir, mais il a indiqué ne pas avoir encore reçu de confirmation. « Nous ne voulons pas être impolis et nous comprenons qu’il nous faudra collaborer avec notre gouvernement fédéral pour trouver une solution », a déclaré Moe.

Moe est le deuxième premier ministre des Prairies à appuyer publiquement l’abolition du tarif. La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré à ses auditeurs lors de son émission téléphonique du week-end que le Canada devrait trouver une nouvelle façon de gérer ses relations avec la Chine et les États-Unis.

« Trouvez un moyen de normaliser la relation », a déclaré Smith. « Gardez ces deux relations séparées. »

La cheffe du NPD de la Saskatchewan, Carla Beck, a également indiqué que les tarifs sur les VÉ pourraient servir de levier de négociation. « Si cela signifie mettre sur la table la suppression des tarifs sur les VÉ, alors c’est quelque chose que nous devrions envisager », a déclaré Beck aux journalistes mardi.