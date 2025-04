BYD lance Denza en Europe et suspend son entrée au Canada en raison des tarifs sur les VÉ chinois

BYD a lancé sa marque haut de gamme Denza en Europe et prévoit une production locale en Hongrie.

BYD introduit Denza en Europe, avec la Z9 GT de 952 chevaux prévue pour le quatrième trimestre de 2025.

Les plans pour le Canada sont mis sur pause en raison d’un nouveau tarif de 100 % sur les véhicules électriques importés de Chine.

Denza est désormais entièrement contrôlée par BYD, qui a racheté les parts restantes de Mercedes-Benz en 2024.

BYD a dévoilé sa marque de véhicules électriques haut de gamme Denza en Europe, en présentant son premier modèle, la Z9 GT, durant la Brera Design Week à Milan. Ce véhicule est attendu dans les salles d’exposition européennes vers la fin de 2025, s’inscrivant dans la stratégie d’expansion mondiale du constructeur chinois malgré les barrières commerciales de plus en plus strictes.

La Z9 GT sera proposée en versions 100 % électrique et hybride rechargeable. Le modèle phare développe 952 chevaux grâce à une configuration à trois moteurs et est équipé d’une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 100,1 kWh. Avec des dimensions supérieures à celles de la Porsche Taycan Sport Turismo, la Z9 GT vise à positionner Denza dans le segment des véhicules électriques de luxe en Europe.

Un deuxième modèle, le Denza D9 — un véhicule multisegment à sept places — sera également proposé en Europe, bien qu’aucune date de lancement n’ait encore été annoncée. Les deux modèles seront d’abord fabriqués en Chine et exportés vers l’Europe. La production européenne devrait démarrer prochainement à l’usine de BYD en Hongrie.

Denza a été fondée en 2010 comme coentreprise à parts égales entre BYD et Mercedes-Benz. BYD a porté sa participation à 90 % en 2021, puis a racheté la part restante de Mercedes-Benz en 2024, obtenant ainsi le contrôle total de la marque. Désormais propriétaire à 100 %, BYD vise une clientèle haut de gamme composée de jeunes consommateurs technophiles en Europe.

Pendant que BYD avance en Europe, ses projets d’entrée sur le marché canadien sont suspendus. Cette décision fait suite à l’annonce récente d’un tarif de 100 % sur les véhicules électriques importés de Chine, ce qui rend les ventes locales économiquement non viables dans les conditions actuelles.

L’Union européenne a également instauré un droit de douane de 17 % sur les VÉ chinois, invoquant des préoccupations concernant les subventions à la production. En mars, des responsables chinois et européens se sont rencontrés à Beijing pour discuter des tensions commerciales liées à la chaîne d’approvisionnement des VÉ.

Malgré ces défis, BYD continue de croître à l’international. Au premier trimestre de 2025, l’entreprise a vendu plus de 206 000 véhicules à l’extérieur de la Chine, soit plus du double par rapport à l’an dernier. Les revenus du premier trimestre ont augmenté de 86 % sur un an pour atteindre 8,5 milliards de yuans, soit environ 1,6 milliard de $ canadiens.

Au total, BYD a écoulé 986 098 véhicules électriques à l’échelle mondiale au T1, dont 416 388 étaient des véhicules entièrement électriques. L’entreprise a surpassé Tesla sur le marché chinois avec 172 754 unités vendues au cours de la même période, selon l’Association chinoise des voitures particulières. BYD ne produit plus de voitures à moteur thermique.