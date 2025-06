Le PDG de BMW M confirme l’absence de boîte manuelle pour la M3 électrique 2027

Si la prochaine M3 à essence adopte une motorisation électrifiée, la boîte manuelle pourrait disparaître pour de bon.

La M3 électrique 2027 offrira au moins 850 chevaux et aucune boîte manuelle

BMW M développe de nouveaux systèmes de rétroaction sensorielle pour maintenir le lien entre le conducteur et la voiture

Les boîtes manuelles demeurent dans les M thermiques, mais leur avenir est incertain avec l’hybridation

La future M3 électrique de BMW M n’aura pas de boîte de vitesses manuelle. C’est ce qu’a confirmé Frank van Meel, PDG de la division M, lors du Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025. Cette décision marque un tournant technique pour la marque, qui poursuit sa transition vers l’électrification.

La boîte manuelle fait toujours partie de la gamme actuelle de véhicules M, notamment dans la M2, où plus de 50 % des acheteurs américains optent encore pour les trois pédales. Cependant, BMW M n’a pas l’intention d’en intégrer aux futurs modèles électriques. Van Meel explique que la boîte manuelle complique l’architecture et n’apporte ni gain de performance ni d’efficience dans une voiture électrique.

Pour maintenir une connexion émotionnelle entre le conducteur et la voiture sans les changements de vitesse ni les sons du moteur thermique, BMW explore d’autres formes de rétroaction sensorielle. Cela comprend des sons artificiels, des vibrations haptiques et des indications visuelles en temps réel. Un prototype de développement de la M3 électrique intègre déjà des sons simulés de moteur à combustion interne diffusés dans l’habitacle. Mais rien, souligne-t-on, ne remplacera réellement l’implication directe d’une boîte manuelle.

Connue à l’interne sous le code ZA0, la M3 EV sera lancée en 2027 et reposera sur la plateforme Neue Klasse de BMW. Celle-ci permet des configurations allant jusqu’à quatre moteurs, ce qui explique la puissance annoncée d’environ 850 chevaux. La voiture pourrait utiliser un moteur synchrone à excitation externe (EESM) à l’arrière pour une livraison de puissance précise, et un moteur asynchrone (ASM) à l’avant pour améliorer le rendement et réduire la traînée.

BMW M continuera d’offrir des boîtes manuelles dans ses modèles thermiques actuels, mais selon certaines sources, la prochaine génération de la M3 à essence (nom de code G84) pourrait éliminer l’option manuelle si elle adopte une motorisation hybride légère.