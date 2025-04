BMW lancera une M3 à double motorisation : entièrement électrique ou avec un nouveau moteur à six cylindres en ligne

BMW veut faciliter la transition vers l’électrification pour les amateurs de M3

La nouvelle M3 sera offerte en version électrique et essence d’ici deux ans.

La version EV intègre le module de contrôle « Heart of Joy » pour une précision dynamique accrue.

Les deux versions partageront le même design, la même technologie et la même interface numérique.

BMW a confirmé que la prochaine génération de la M3 sera offerte avec un groupe motopropulseur entièrement électrique ainsi qu’un tout nouveau moteur à essence à six cylindres en ligne. La production est prévue d’ici deux ans.

La version électrique sera dotée du tout dernier système de contrôle dynamique de BMW, baptisé Heart of Joy. Ce module de gestion des performances peut traiter les données du véhicule jusqu’à dix fois plus rapidement que les technologies précédentes, améliorant ainsi la précision de la tenue de route et la réactivité selon les conditions routières ou météorologiques.

Selon le Dr Mike Reichelt, responsable de la division Neue Klasse, la M3 électrique est en cours de développement sur la plateforme d’essai Vision Driving Experience. Celle-ci peut générer jusqu’à 13 268 lb-pi de couple simulé. Reichelt a précisé que l’accent est mis sur le contrôle dynamique plutôt que sur les chiffres d’accélération, l’objectif étant de réduire les corrections de direction en virage, bien que les performances soient attendues comme fulgurantes.

Malgré la différence de motorisation, les deux variantes de la M3 partageront un design identique ainsi qu’une interface numérique commune. Cette approche s’inscrit dans la philosophie stylistique de la Neue Klasse, qui modernise les éléments emblématiques de la marque, notamment, les fameuses calandres, pour les adapter aux attentes contemporaines.

La version à moteur thermique bénéficiera d’une toute nouvelle configuration du moteur à six cylindres en ligne de BMW. Reichelt a souligné que le maintien d’une option essence permettra de rassurer les fidèles de longue date de la M3 qui ne sont pas encore prêts à faire le saut vers la performance électrique.

BMW prévoit que la M3 électrique séduira une nouvelle clientèle tout en offrant un niveau de conduite conforme aux standards dynamiques de la marque M.