Le patron de Mini confirme que la Clubman à six portes ne sera pas remplacée

La Mini la plus étrange est retirée du marché

La seule voiture à six portes est retirée du marché

La Mini Clubman sera remplacée par une version du concept Aceman

Si vous cherchez une nouvelle voiture à six portes, votre temps est presque écoulé. Mini a pratiquement confirmé que l’étonnante Clubman ne sera pas remplacée.

La compagnie automobile britannique Mini, détenue par BMW, a récemment présenté de nouvelles versions de la Mini Cooper standard ainsi que du multisegment Mini Countryman. Cependant, la Clubman, la familiale à six portes, était introuvable.

Top Gear Magazine s’est entretenu avec Stefanie Wurst, à la tête de la marque Mini, à propos de la Mini Clubman. « Je ne dirais pas que l’espace est comblé, mais nous n’aurons pas de Clubman », a déclaré la chef de Mini à propos de la gamme renouvelée. « L’Aceman est un concept plus petit, mais je pense que l’alignement à cinq portes est bien occupé par le Countryman et l’Aceman. Si vous regardez les chiffres de vente dans le monde, le Countryman double la Clubman. »

Le concept Mini Aceman a été dévoilé l’année dernière. Il s’agit d’une sorte de Countryman plus petite, chargée de gadgets conceptuels comme un porte-bagages Union Jack et une façade LED conçue pour communiquer avec les piétons. Et pour mettre de l’avant la « britannicité » de la voiture avec encore plus de drapeaux.

Si vous avez du mal à vous souvenir de toutes les portes de la Mini Clubman, la première génération en avait en réalité cinq. Elle avait deux portes avant normales, une porte arrière type coquille s’ouvrant à l’arrière d’un seul côté, et une paire de portes s’ouvrant sur le côté au lieu d’un hayon. La deuxième génération possède quatre portes normales et, une fois de plus, deux portes à charnières latérales au lieu d’un hayon.

Elle nous manquera, cette petite excentrique, d’autant plus qu’elle sera remplacée par un autre VUS.