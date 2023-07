L’habitacle de la Mini Cooper 2024 sera plus épuré

L’écran circulaire est toujours en place.

L’écran d’information est en revanche enlevé.

Il s’agit dans ce cas-ci de la future variante électrique de la voiture.

Le constructeur Mini poursuit petit à petit son virage vers la propulsion électrique. D’ailleurs, la division d’origine britannique a publié les premières images de l’habitacle de la future Cooper… électrique!

À première vue, on remarque que cette planche de bord adopte un design résolument plus épuré que celui de la génération actuelle. En revanche, on retrouve les éléments habituels comme cet écran central et tactile de forme circulaire. Ce dernier est toutefois de type « flottant », contrairement à celui de la version sortante. Sous l’affichage central, des touches traditionnelles viennent rappeler les origines plus modestes de la citadine reconnue mondialement.

Plus loin devant le conducteur et son volant sport, un petit écran qui se soulève joue le rôle d’afficheur tête haute. Et comme il s’agit ici d’une variante électrique, le levier de la boîte de vitesses a été installé à droite du volant sur la colonne de direction. Il y a plus d’espace à la console centrale ou seuls deux gobelets peuvent prendre place.

L’absence d’un écran d’information derrière le volant contribue également à cette épuration de l’habitacle, une formule qui s’approche étrangement de la Mini originale avec son indicateur de vitesse en plein centre et cette rangée de boutons. Certes, le volant multifonctions de la Cooper électrique est plus complexe que celui de la Cooper originale, mais il s’agit là des seules différences majeures entre les deux modèles séparés par plus de 60 ans d’histoire.

Pour cette nouvelle mouture attendue l’an prochain, Mini prépare aussi l’intégration d’une expérience immersive avec de nouvelles animations et de projections.

Cette deuxième génération de la Cooper électrique sera assemblée en Chine sur une nouvelle plateforme à roues motrices avant. En revanche, la prochaine Mini Cooper à essence sera semblable au niveau de design, sans faire appel à la même architecture, en plus d’être assemblée à l’usine d’Oxford en Angleterre. D’ailleurs, Mini a déjà fait circuler des images de cette future Cooper, la sympathique petite voiture qui ne s’éloigne pas trop de l’ambiance actuelle.