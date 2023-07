Le patron de Ford Europe n’exclut pas la possibilité d’une Fiesta EV basée sur une Volkswagen.

Ford n’exclut pas de partager davantage de véhicules électriques avec VW

· Ford Europe et VW partagent la plateforme électrique MEB.

· L’ID.2 pourrait donner lieu à un retour de la Fiesta.

Ford pourrait étendre son partenariat avec Volkswagen pour y inclure une remplaçante électrique de la Fiesta. Le directeur de la division voitures particulières de Ford Europe a évoqué le partenariat avec VW quelques jours seulement après la fin de la production de la bien-aimée Ford Fiesta.

Automotive News s’est entretenu avec Martin Sander, de Ford, et lui a demandé si Ford accepterait une version du projet de petit véhicule électrique de VW basé sur son architecture MEB. « Rien n’a été décidé, mais je ne veux pas exclure cette possibilité », a répondu M. Sander.

Sander a décrit la relation comme « une coopération très constructive et positive avec Volkswagen », ajoutant que « nous explorons éventuellement les possibilités de passer à l’étape suivante ».

Volkswagen prévoit un modèle ID.2 d’entrée de gamme pour 2025, dont le prix devrait être inférieur à 25 000 dollars. Une plateforme commune avec ce véhicule pourrait être intéressante pour Ford.

Comme l’a dit M. Sander, « les véhicules plus petits ont des marges plus faibles. Nous n’avons pas l’envergure du groupe Volkswagen ou de Stellantis en Europe. Les petits véhicules comme la Fiesta ne sont pas le cœur de métier de Ford Motor Company ». Tirer parti de l’envergure de VW pourrait faire de la voiture une option viable.

La Ford Fiesta est une icône en Europe depuis les années 1970. Bien que la voiture n’ait été vendue aux États-Unis et au Canada que pour une seule génération, et qu’elle ait quitté le marché après l’année modèle 2017, elle est restée un bon vendeur de l’autre côté de l’Atlantique. La popularité des crossovers plus grands et les dépenses liées au développement de nouvelles plateformes l’ont tuée en Europe cette année.

Le premier véhicule électrique de Ford Europe sur la plateforme MEB de VW sera un modèle exclusivement européen badgé Explorer. Un second « multisegment sportif » est attendu l’an prochain.