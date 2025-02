Le nouveau pneu Michelin e.Primacy augmente l’autonomie des VE jusqu’à 32 km par charge

Le nouveau pneu toutes saisons de Michelin augmente l’autonomie des véhicules électriques et améliore le rendement énergétique de tous les types de véhicules.

e.Primacy dure jusqu’à 21 000 km de plus que les principaux concurrents. Augmente l’autonomie des véhicules électriques jusqu’à 32 km par charge. Augmente l’efficacité énergétique de 25 % pour les modèles essence, hybrides et VE.



Michelin a lancé le pneu toutes saisons e.Primacy, conçu pour offrir une plus grande efficacité et un kilométrage plus important pour tous les types de véhicules, y compris les VE. Ce nouveau pneu répond à la demande croissante de solutions d’économie d’énergie sur le marché automobile.

Selon Michelin, le pneu e.Primacy All-Season peut durer jusqu’à 21 000 kilomètres de plus que ses deux principaux concurrents, soit une année de conduite supplémentaire. Il améliore également l’efficacité énergétique jusqu’à 25 %, contribuant ainsi à une meilleure économie de carburant pour les véhicules à combustion interne et à une plus grande autonomie pour les véhicules électriques. Michelin affirme que le pneu peut ajouter jusqu’à 32 kilomètres d’autonomie par charge pour les véhicules électriques par rapport aux produits concurrents.

Le pneu intègre le composé GreenPower de Michelin, conçu pour réduire la consommation d’énergie lors de l’utilisation quotidienne tout en assurant des performances durables. Il est doté de la technologie Cushion Guard, une couche de caoutchouc souple entre la bande de roulement et les ceintures d’acier, qui absorbe les impacts de la route et améliore le confort de conduite. Sa technologie Piano Acoustic optimise également la sculpture de la bande de roulement pour réduire le bruit tout au long de la durée de vie du pneu.

Michelin a conçu le pneu e.Primacy All-Season pour qu’il soit polyvalent et qu’il convienne à une large gamme de véhicules. Omer Waysman, vice-président du marketing pour les produits business-to-consumer de Michelin Amérique du Nord, souligne le leadership continu de l’entreprise en matière d’efficacité. « Lorsque l’efficacité énergétique et l’autonomie sont importantes, les consommateurs peuvent faire confiance au pneu e.Primacy All-Season pour les emmener plus loin dans tous leurs déplacements », a-t-il déclaré.

Le pneu e.Primacy All-Season est positionné comme une option d’équipement d’origine proposée en 19 et 20 pouces.