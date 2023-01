Le nom du Ram 1500 électrique a-t-il été divulgué en avance ?

Le dépôt de la marque Ram montre un nom possible pour le pick-up EV.

Le lancement du concept est prévu pour le 5 janvier

Le pick-up électrique Ram a un nom. Ou du moins une forte possibilité de nom grâce à un dépôt récemment découvert auprès de l’Office américain des brevets et du commerce.

Ram devrait lancer le pick-up au CES 2023 plus tard cette semaine, et nous ne savions pas si la marque allait opter pour un nouveau nom comme Ford avec le F-150 Lightning ou prendre la voie facile comme le Chevrolet Silverado EV.

Il semblerait que le nom sera choisi en plein milieu et que le camion s’appellera Ram 1500 REV. C’est ce qui ressort du dépôt de brevet trouvé par CarBuzz à la fin du mois dernier.

Puisque Ram a fait référence au camion en tant que Ram Revolution, nous avions pensé que ce serait le nom qui serait inscrit sur le hayon. Mais il semble que la formulation soit plus un slogan et une campagne publicitaire qu’un nom réel pour un camion. Pourtant, le Ram REV (Ram Electric Vehicle ?) est un nom assez solide. Même si on ne peut pas vraiment faire révolutionner un moteur d’un véhicule électrique.

Les dépôts de marques ne sont pas toujours une garantie de produits ou de noms futurs. Parfois, un constructeur automobile cherche simplement à se protéger de quelqu’un d’autre qui prendrait un bon nom. Mais cette demande, déposée quelques semaines seulement avant le lancement du camion concept, semble plus ferme que la plupart des autres.

Bien sûr, il pourrait aussi s’agir du nom que Ram veut utiliser pour le modèle équipé d’un prolongateur d’autonomie qu’il a déjà annoncé. Ram Range Extended Vehicle convient aussi bien à l’acronyme qu’à EV. Pour connaître toute l’histoire, restez à l’écoute le 5 janvier, date à laquelle Ram prévoit de révéler le concept du camion électrique.