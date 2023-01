Cinq choses à savoir sur le RAM 1500 Revolution électrique concept dévoilé au CES

Enfin voici le nouveau Ram 1500 électrique

Le nouveau RAM 1500 Revolution sera doté d’une architecture de 800 volts.

Les caractéristiques avancées comprennent le mode Shadow, la recharge par induction et les commandes vocales avancées

Il offrira un siège de troisième rangée

Le segment des camionnettes pleine grandeur électrique est en pleine croissance et après avoir vu plusieurs camionnettes électrifiées dévoilées en 2022, le CES 2023 nous a donné notre premier aperçu complet de la prochaine camionnette électrique RAM 1500 Revolution.

Certes, le modèle dévoilé aujourd’hui à Las Vegas est officiellement un concept. Il n’en reste pas moins qu’il donne un aperçu de la technologie impressionnante que le modèle de production sera susceptible d’offrir, tandis que son style ressemblera de près au produit final. Nous en avons également appris plus sur l’architecture électrique du prochain camion Ram électrique ainsi que sa capacité de recharge.

Le RAM 1500 Revolution sera officiellement un modèle 2024 lorsque la version de production sera dévoilée plus tard cette année. Pour l’instant, voici cinq choses à savoir sur le RAM 1500 Revolution.

Capacité de recharge avancée

Le nouveau concept RAM 1500 Revolution BEV est doté d’une architecture 800 volts qui permet une recharge rapide jusqu’à 350 kW. Cette structure est tout aussi avancée que ce que nous avons vu sur les récents camions électriques GM comme le Silverado EV, le Sierra EV et le GMC Hummer EV.

Selon RAM, il sera possible d’ajouter jusqu’à 100 miles (160 kilomètres) d’autonomie en 10 minutes environ. En outre, le concept RAM 1500 Revolution BEV cherche à faire évoluer la façon dont les propriétaires rechargent leur véhicule électrique. Parallèlement au concept de camion électrique, Stellantis a présenté un nouveau chargeur robot inductif appelé RAM Charger.

Ce dernier est essentiellement un système de charge par induction mobile qui peut détecter l’emplacement d’un véhicule électrique et ses besoins de charge avant de se mettre en position sous le véhicule pour commencer à recharger la batterie par induction. Il sera également possible de charger en dehors des heures de pointe afin de réduire les coûts. L’idée est que le chargeur RAM se trouve dans votre garage et que, lorsque vous rentrez pour la nuit, il détecte le niveau de charge dont vous disposez et se met en position pour ramener la batterie au niveau requis pour le lendemain.

Construit sur la plateforme Stellantis STLA Frame, le RAM 1500 Revolution BEV présente une conception traditionnelle de carrosserie sur cadre avec la batterie intégrée. RAM n’a pas fourni de détails sur l’autonomie ou la taille de la batterie, mais étant donné la plateforme sur laquelle le concept est basé, nous nous attendons à ce que le nouveau camion électrique RAM s’aligne bien avec ses homologues Chevrolet et GMC. Une autonomie d’environ 500 km sera probablement possible.

Intérieur luxueux

Les camions RAM 1500 actuels sont connus pour leurs intérieurs modernes et carrément luxueux, du moins dans les versions haut de gamme. Cette tendance se poursuivra dans le RAM 1500 électrique qui sera doté d’un grand écran tactile construit à partir de deux écrans qui se combinent pour offrir jusqu’à 28 pouces de surface d’écran. Chaque écran gère des fonctions différentes et il sera possible de les déplacer. L’écran supérieur peut glisser sur le tableau de bord grâce à un système de rails tandis que l’écran inférieur est portable.

Le RAM 1500 Revolution sera également équipé d’un rétroviseur perfectionné qui offre une caméra de recul avec vue à 360 degrés et des haut-parleurs intégrés. La caméra a la capacité de combiner les images prises par d’autres caméras autour du camion pour fournir une vue globale de l’environnement à travers le rétroviseur. RAM indique qu’il y aura également des rétroviseurs latéraux numériques avec des systèmes d’affichage tête haute à réalité augmentée.

Des matériaux durables ont été utilisés dans tout l’habitacle, notamment le cuir « Apple », fabriqué à partir de sous-produits de la pomme et sans animaux. Le placage « Greyslate Nanostone » est également écologique. Des particules de caoutchouc et de noyau recyclées composent le plancher texturé.

Technologies avancées d’aide à la conduite

Outre l’impressionnante technologie permettant une meilleure connectivité et une meilleure visibilité décrite ci-dessus, le concept RAM 1500 Revolution BEV présente également une gamme de fonctions d’aide à la conduite, à commencer par un « assistant personnel ». Cet assistant est représenté par un avatar RAM 3D qui agit comme le « visage du véhicule » selon RAM. L’avatar réagira à diverses commandes vocales et il sera même possible de contrôler différentes fonctions depuis l’extérieur du véhicule. Les utilisateurs pourront fermer les fenêtres ou écouter de la musique en utilisant des commandes vocales à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, parmi de nombreuses autres fonctionnalités.

Il y a aussi l’impressionnant nouveau Shadow Mode qui est essentiellement une fonction de suivi. Une fois activé, le RAM 1500 Revolution suivra son propriétaire, évidemment à un rythme très lent, et peut être utilisé pour amener le camion à un endroit sans avoir à retourner à l’intérieur. Selon RAM, cette fonction sera particulièrement utile sur les chantiers où l’utilisateur se déplace d’un endroit à l’autre et n’a pas nécessairement envie de remonter dans son véhicule pour le déplacer quelques mètres plus loin.

Le RAM 1500 Revolution sera également doté d’un système de planification intelligente des trajets qui aidera le propriétaire à planifier ses déplacements pour une meilleure efficacité et de différents modes de cabine pour créer différentes expériences à bord. Le mode social (Social Mode), le mode fête (Party Mode) et le mode détente (Relax Mode) en sont quelques exemples. Chaque mode permet de régler l’éclairage intérieur, l’opacité des fenêtres et des lucarnes, la suspension du véhicule, l’affichage sur les écrans tactiles et le positionnement des sièges.

Un projecteur extérieur pour regarder des films, un système de contrôle de la maison intelligente qui permet à l’utilisateur de contrôler diverses fonctions par le biais du RAM 1500 EV et une capacité de conduite autonome de niveau 3 sont également au menu.

Une troisième rangée de sièges

La polyvalence sera un élément important de l’offre du RAM 1500 Revolution. Le camion électrique est construit comme un environnement à espace unique selon RAM qui promet une gamme de différentes options de configuration intérieure. Il sera par exemple possible de faire entrer des objets mesurant jusqu’à 18 pieds de long en les faisant passer par une séparation en verre et un passage intérieur qui va jusqu’au coffre avant.

L’accoudoir de la console centrale peut être transformé en poste de travail et les sièges légers avec ceinture de sécurité intégrée permettent de multiples configurations. L’absence de pilier B signifie que l’entrée et la sortie seront beaucoup plus faciles, et le nouveau RAM 1500 Revolution disposera non seulement d’une deuxième rangée, mais aussi d’un strapontin de troisième rangée.

Quatre roues directrices et traction intégrale

Le RAM 1500 Revolution sera doté d’un système de traction intégrale et de quatre roues directrices, les roues arrière pouvant pivoter jusqu’à 15 degrés pour améliorer l’agilité dans les espaces restreints ou étroits. En outre, un système de suspension pneumatique avancé offrira trois modes différents pour la conduite hors route, le franchissement, et l’aérodynamisme pour une efficacité accrue. Le camion électrique RAM sera également équipé de panneaux aérodynamiques sous la carrosserie et d’un diffuseur actif.

Aucun mot sur la puissance, le couple ou la capacité de remorquage. Ces informations seront communiquées plus tard.

Le nouveau concept RAM 1500 Revolution nous donne un aperçu clair de la technologie que nous pouvons nous attendre à voir sur le prochain camion Ram EV. Plus important encore, il confirme que l’on a beaucoup réfléchi pour différencier cette nouvelle génération de camions RAM 1500 de leurs homologues traditionnels à essence. Nous devrons attendre pour en savoir plus sur les performances et la capacité de remorquage ainsi que sur l’autonomie, mais jusqu’à présent, en matière de technologie et de polyvalence, le camion électrique RAM 1500 est en passe de devenir une référence dans le segment des camions électriques, qui évolue rapidement et constamment.