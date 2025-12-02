Le Mazda CX-30 2026 offert à partir de 31 500 $, gagne de nouvelles Éditions Kuro

Deux nouvelles Éditions Kuro et des améliorations de châssis de série font partie des changements pour 2026

Le CX -30 2026 débute à 29 300 $ (avant frais); le GT Kuro Turbo culmine à 41 350 $

Toutes les versions reçoivent des amortisseurs mis à jour et un différentiel autobloquant à freinage pour un meilleur comportement routier

Les nouvelles Éditions GS Kuro et GT Kuro proposent des accents noirs et des intérieurs en similicuir blanc

Mazda Canada a dévoilé les détails de prix et d’équipement du CX-30 2026, introduisant deux nouvelles Éditions Kuro ainsi que des améliorations de châssis pour l’ensemble de la gamme. Le multisegment sous-compact commence à 29 300 $ et atteint 41 350 $ pour l’Édition GT Kuro dotée du moteur turbo, avant les frais.

Tous les CX-30 reçoivent désormais des amortisseurs mis à jour pour un meilleur confort de conduite et un différentiel autobloquant à freinage (LSD), qui, selon Mazda, améliore la traction et la stabilité sur divers types de surfaces routières. Tous les modèles continuent d’inclure de série le rouage intégral i-Activ, le G-Vectoring Control Plus et l’assistance à la traction hors route.

Débuts de l’Édition GS Kuro à 34 400 $

La nouvelle Édition GS Kuro s’appuie sur la version intermédiaire GS avec un style extérieur axé sur des accents noirs. Le groupe comprend des longerons de toit noirs, des roues en alliage de 18 pouces noir lustré, des ailes peintes en noir et des emblèmes Mazda noir lustré.

À l’intérieur, la GS Kuro propose des sièges en similicuir blanc avec des insertions en tissu gris, des garnitures de panneaux en suédine grise et des surpiqûres gris pâle. Les ajouts d’équipement comprennent un toit ouvrant vitré à commande électrique, un siège conducteur à réglage électrique 10 positions avec soutien lombaire, deux mémoires de position et l’aide à la vitesse de croisière et à la circulation pour une conduite semi-automatisée dans les conditions de circulation dense.

L’Édition GT Kuro ajoute la motorisation turbo à 41 350 $

L’Édition GT Kuro adopte le moteur turbo Skyactiv-G de 2,5 litres. La puissance atteint 250 chevaux et 320 lb-pi de couple avec de l’essence à indice d’octane 93, ou 227 chevaux et 310 lb-pi avec de l’essence ordinaire à 87 octanes. Le couple maximal est livré entre 2 000 et 2 500 tr/min.

L’équipement de série sur la GT Kuro comprend le système audio Bose à 12 haut-parleurs, SiriusXM Radio satellite, la navigation en ligne Mazda et l’intégration Amazon Alexa.

Groupe motopropulseur et équipement de base

Le 4 cylindres Skyactiv-G de 2,5 litres à aspiration naturelle demeure de série sur les versions GX, GS, GS Kuro et GT. Il développe 186 chevaux et 186 lb-pi de couple, jumelé à une transmission automatique à 6 rapports.

La technologie de sécurité de série dans toute la gamme comprend le régulateur de vitesse radar Mazda avec fonction arrêt/départ, le freinage intelligent, la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, et plus encore.

Prix canadiens du Mazda CX-30 2026

Version PDSF GX 29 300 $ GS 32 200 $ GS Kuro 34 400 $ GT 38 200 $ GT Turbo 40 600 $ GT Kuro (Turbo) 41 350 $

Les prix excluent des frais de transport et de préparation de 2 095 $, les taxes et autres frais supplémentaires.

Les couleurs de peinture haut de gamme varient de 300 à 500 $, incluant le Rouge vibrant cristal métallisé (500 $) et le Gris mécanique métallisé (400 $).