Le Lexus TX550h+ 2026 hybride branchable apporte la puissance électrifiée au segment des VUS à trois rangées au Canada

Lexus lance son tout premier VUS hybride rechargeable à trois rangées, fort de 404 chevaux et d’une autonomie électrique de 53 km
-
VUS hybride rechargeable de 404 chevaux avec 53 km d’autonomie électrique pour les conducteurs canadiens
-
Transmission intégrale DIRECT4 et capacité de remorquage de 5 000 lb pour une polyvalence en toutes saisons
-
Intérieur de qualité exécutive avec matériaux haut de gamme, roues de 22 po et technologies de sécurité avancées
Lexus s’apprête à lancer le tout nouveau TX550h+ 2026, le premier véhicule hybride rechargeable (VEHR) à trois rangées de la marque. Annoncé il y a deux ans, il est désormais prêt à faire son entrée sur le marché. Faisant partie intégrante de la stratégie d’électrification de Lexus, le TX550h+ combine un moteur V6 de 3,5 litres, un système hybride à deux moteurs et la traction intégrale DIRECT4 pour offrir une puissance combinée de 404 chevaux et une autonomie estimée à 53 kilomètres en mode 100 % électrique.
Proposé exclusivement en version Executive, le TX550h+ vise les acheteurs canadiens à la recherche de performances électrifiées sans compromis sur l’espace, la capacité de remorquage ou le confort. La date de mise en vente et le prix canadien seront confirmés à l’approche du lancement.
Chaîne hybride rechargeable et transmission intégrale DIRECT4
Le TX550h+ 2026 est animé par un moteur à essence V6 de 3,5 litres jumelé à un système hybride rechargeable à deux moteurs, pour une puissance totale de 404 chevaux et une capacité de remorquage allant jusqu’à 2 268 kilogrammes (5 000 lb). Le système DIRECT4 répartit intelligemment le couple entre les essieux, variant de 100:0 à 20:80 selon les conditions routières et le niveau d’adhérence.
La batterie lithium-ion de grande capacité, installée sous le plancher, soutient l’autonomie électrique de 53 km tout en abaissant le centre de gravité du véhicule. Le TX550h+ est muni d’une prise J1772, compatible avec les bornes de recharge domestiques et publiques à travers le Canada.
Design intérieur, capacité et espace de chargement
Le TX550h+ Executive offre un habitacle haut de gamme à trois rangées pouvant accueillir six ou sept passagers selon la configuration. Parmi les caractéristiques notables :
• Garnissage en cuir semi-aniline
• Sièges capitaines de deuxième rangée chauffants et ventilés (version 6 places)
• Sièges de troisième rangée à repliement électrique
• Roues en alliage de 22 pouces
• Toit panoramique vitré
Le volume de chargement atteint 572 litres derrière la troisième rangée et jusqu’à 2 747 litres avec les deuxième et troisième rangées rabattues. Le mécanisme d’accès assisté facilite l’entrée à la troisième rangée.
Infodivertissement, connectivité et sécurité
Conçu pour les longs trajets, le TX550h+ offre un ensemble complet de technologies connectées :
• Écran tactile Lexus Interface de 14 pouces
• Intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto
• Sept ports USB-C répartis sur les trois rangées
• Clé numérique
• Système audio ambiophonique Mark Levinson à 21 haut-parleurs (en option)
La sécurité est assurée par le Lexus Safety System+ 3.0, comprenant :
• Système précollision avec détection des piétons
• Régulateur de vitesse dynamique à toutes les vitesses
• Assistance au suivi et au maintien de voie
• Lecture des panneaux de signalisation et assistance proactive à la conduite
• Assistance en circulation dense (en option par abonnement)
• Stationnement automatique et affichage tête haute (en option)
Assemblé en Amérique du Nord pour le marché canadien
Le Lexus TX550h+ 2026 est le premier véhicule hybride rechargeable de Lexus assemblé en Amérique du Nord, à l’usine Toyota Motor Manufacturing Indiana (TMMI). Il devient ainsi le troisième VUS électrifié à trois rangées de la marque offert au Canada.
Alors que les TX350 et TX500h sont déjà disponibles, le TX550h+ rejoindra la gamme canadienne dans les prochains mois, avec les prix annoncés avant son arrivée en concession.
Principales caractéristiques – Lexus TX550h+ 2026 (Canada)
|Spécifications
|Détails
|Groupe motopropulseur
|V6 3,5 L + système hybride branchable à deux moteurs
|Puissance totale
|404 chevaux
|Autonomie électrique estimée
|53 km
|Transmission
|DIRECT4 à rouage intégral
|Batterie
|Lithium-ion (sous le plancher)
|Capacité de remorquage
|2 268 kg (5 000 lb)
|Volume de chargement max.
|2 747 litres
|Capacité d’accueil
|6 ou 7 passagers
|Roues
|Alliage de 22 pouces (de série)
|Prise de recharge
|J1772 (câble de niveau 1 inclus)
|Lieu d’assemblage
|Toyota Motor Manufacturing Indiana (TMMI)