Le Lexus TX550h+ 2026 hybride branchable apporte la puissance électrifiée au segment des VUS à trois rangées au Canada

Lexus lance son tout premier VUS hybride rechargeable à trois rangées, fort de 404 chevaux et d’une autonomie électrique de 53 km

VUS hybride rechargeable de 404 chevaux avec 53 km d’autonomie électrique pour les conducteurs canadiens

Transmission intégrale DIRECT4 et capacité de remorquage de 5 000 lb pour une polyvalence en toutes saisons

Intérieur de qualité exécutive avec matériaux haut de gamme, roues de 22 po et technologies de sécurité avancées

Lexus s’apprête à lancer le tout nouveau TX550h+ 2026, le premier véhicule hybride rechargeable (VEHR) à trois rangées de la marque. Annoncé il y a deux ans, il est désormais prêt à faire son entrée sur le marché. Faisant partie intégrante de la stratégie d’électrification de Lexus, le TX550h+ combine un moteur V6 de 3,5 litres, un système hybride à deux moteurs et la traction intégrale DIRECT4 pour offrir une puissance combinée de 404 chevaux et une autonomie estimée à 53 kilomètres en mode 100 % électrique.

Proposé exclusivement en version Executive, le TX550h+ vise les acheteurs canadiens à la recherche de performances électrifiées sans compromis sur l’espace, la capacité de remorquage ou le confort. La date de mise en vente et le prix canadien seront confirmés à l’approche du lancement.

Chaîne hybride rechargeable et transmission intégrale DIRECT4

Le TX550h+ 2026 est animé par un moteur à essence V6 de 3,5 litres jumelé à un système hybride rechargeable à deux moteurs, pour une puissance totale de 404 chevaux et une capacité de remorquage allant jusqu’à 2 268 kilogrammes (5 000 lb). Le système DIRECT4 répartit intelligemment le couple entre les essieux, variant de 100:0 à 20:80 selon les conditions routières et le niveau d’adhérence.

La batterie lithium-ion de grande capacité, installée sous le plancher, soutient l’autonomie électrique de 53 km tout en abaissant le centre de gravité du véhicule. Le TX550h+ est muni d’une prise J1772, compatible avec les bornes de recharge domestiques et publiques à travers le Canada.

Design intérieur, capacité et espace de chargement

Le TX550h+ Executive offre un habitacle haut de gamme à trois rangées pouvant accueillir six ou sept passagers selon la configuration. Parmi les caractéristiques notables :

• Garnissage en cuir semi-aniline

• Sièges capitaines de deuxième rangée chauffants et ventilés (version 6 places)

• Sièges de troisième rangée à repliement électrique

• Roues en alliage de 22 pouces

• Toit panoramique vitré

Le volume de chargement atteint 572 litres derrière la troisième rangée et jusqu’à 2 747 litres avec les deuxième et troisième rangées rabattues. Le mécanisme d’accès assisté facilite l’entrée à la troisième rangée.

Infodivertissement, connectivité et sécurité

Conçu pour les longs trajets, le TX550h+ offre un ensemble complet de technologies connectées :

• Écran tactile Lexus Interface de 14 pouces

• Intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto

• Sept ports USB-C répartis sur les trois rangées

• Clé numérique

• Système audio ambiophonique Mark Levinson à 21 haut-parleurs (en option)

La sécurité est assurée par le Lexus Safety System+ 3.0, comprenant :

• Système précollision avec détection des piétons

• Régulateur de vitesse dynamique à toutes les vitesses

• Assistance au suivi et au maintien de voie

• Lecture des panneaux de signalisation et assistance proactive à la conduite

• Assistance en circulation dense (en option par abonnement)

• Stationnement automatique et affichage tête haute (en option)

Assemblé en Amérique du Nord pour le marché canadien

Le Lexus TX550h+ 2026 est le premier véhicule hybride rechargeable de Lexus assemblé en Amérique du Nord, à l’usine Toyota Motor Manufacturing Indiana (TMMI). Il devient ainsi le troisième VUS électrifié à trois rangées de la marque offert au Canada.

Alors que les TX350 et TX500h sont déjà disponibles, le TX550h+ rejoindra la gamme canadienne dans les prochains mois, avec les prix annoncés avant son arrivée en concession.

Principales caractéristiques – Lexus TX550h+ 2026 (Canada)

Spécifications Détails Groupe motopropulseur V6 3,5 L + système hybride branchable à deux moteurs Puissance totale 404 chevaux Autonomie électrique estimée 53 km Transmission DIRECT4 à rouage intégral Batterie Lithium-ion (sous le plancher) Capacité de remorquage 2 268 kg (5 000 lb) Volume de chargement max. 2 747 litres Capacité d’accueil 6 ou 7 passagers Roues Alliage de 22 pouces (de série) Prise de recharge J1772 (câble de niveau 1 inclus) Lieu d’assemblage Toyota Motor Manufacturing Indiana (TMMI)