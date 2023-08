Le lancement du Ford Explorer électrique reporté à l’été prochain

Ford a choisi de reporter le lancement de son VUS électrique Explorer à l’été prochain en raison des nouvelles réglementations mondiales en matière de sécurité concernant le groupe motopropulseur du véhicule.

Dans une annonce récente, Ford a choisi de retarder la sortie de son très attendu VUS tout électrique Explorer d’environ six mois. Cette décision, qui a été communiquée au personnel de l’usine Ford de Cologne, découle de la mise en conformité de l’entreprise avec les normes de sécurité internationales actualisées pour le groupe motopropulseur du VUS.

L’Explorer électrique est basé sur la plate-forme MEB de Volkswagen, la même que celle utilisée pour le modèle ID.4. L’effort de collaboration entre Ford et VW visait à rajeunir la marque Ford en Europe en tirant parti des synergies et de l’innovation dans le domaine des véhicules électriques. L’argument de vente de l’Explorer électrique réside dans la fusion de la finesse de l’ingénierie allemande et des éléments distinctifs du design américain.

Conçu comme un multisegment électrique de taille moyenne destiné aux aventuriers ayant une famille, l’Explorer offre un espace de rangement d’environ 470 litres, un système d’infodivertissement connecté complet, un compartiment de rangement personnel et une impressionnante capacité de charge rapide qui permet de recharger la batterie de 10 % à 80 % en environ 25 minutes.

Le calendrier initial prévoyait le lancement de la production après la réouverture de l’usine, mais il a été repoussé, les ventes devant initialement démarrer au début de l’année 2024. Le nouvel ensemble de protocoles de sécurité affectant la conception et les performances du groupe motopropulseur a été un facteur décisif dans ce retard. Bien que les détails explicites de ces réglementations n’aient pas été divulgués, Ford s’est engagé à aligner ses véhicules sur ces références mondiales avant leur mise sur le marché.

Pour les acheteurs potentiels désireux de découvrir l’Explorer électrique, le calendrier de lancement révisé se traduit par une mise sur le marché très attendue en été 2024. Le prix de départ de l’Explorer électrique est fixé à 45 000 euros (66 500 $).

Le partenariat en cours entre Ford et Volkswagen en Europe témoigne d’un engagement à faire progresser l’innovation. Avec des projets d’acquisition de 1,2 million de plates-formes au cours des six prochaines années, cette collaboration affirme une vision commune pour naviguer et mener le paysage transformateur des véhicules électriques.