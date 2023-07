Les prix du Ford F-150 Lightning réduits de jusqu’à 15 000$

Ford réduit les prix alors que la production prend de la vitesse.

Ford dit que la production est plus efficace et donc moins coûteuse.

Ford vient d’annoncer une réduction massive des prix du pick-up électrique F-150 Lightning. Le constructeur automobile attribue à la baisse des prix des matières premières et à l’amélioration de l’efficacité les réductions qui atteignent jusqu’à 15 000 dollars sur certaines versions.

Ford a annoncé aujourd’hui que le Rouge Electric Vehicle Center, le siège du Ford F-150 Lightning dans le Michigan, était actuellement fermé. Il s’agit toutefois d’une fermeture temporaire, car le constructeur automobile termine les travaux de modernisation qui permettront de faire passer la production annuelle du camion d’environ 50 000 à 150 000 unités.

Grâce à la baisse des coûts des matières premières utilisées dans les batteries des véhicules électriques, aux améliorations d’échelle liées à l’augmentation du taux de production et à d’autres gains d’efficacité, Ford peut faire baisser les prix.

Le modèle de camion de travail Pro du F-150 Lightning baisse de 15 000 $ pour atteindre 59 000 $. Les modèles XLT Standard Range avec 386 kilomètres d’autonomie et XLT Extended Range avec 515 kilomètres d’autonomie voient tous deux leur prix baisser de 10 000 dollars. Ces pick-up passent respectivement à 69 000 et 85 000 dollars. Le Lariat Standard Range perd 10 000 dollars et passe à 80 000 dollars. Au sommet de la gamme, le Lariat Extended Range perd 9 000 dollars pour atteindre 99 600 dollars et le Platinum Extended Range avec 483 kilomètres d’autonomie voit son prix baisser de 6 000 dollars.

« Peu après le lancement du F-150 Lightning, l’augmentation rapide des coûts des matériaux, les contraintes d’approvisionnement et d’autres facteurs ont fait grimper le coût du camion électrique pour Ford et nos clients », a déclaré Marin Gjaja, directeur de la clientèle, Ford Model e. « Nous avons continué à travailler en arrière-plan pour améliorer l’accessibilité et l’abordabilité afin d’aider à réduire les prix pour nos clients et à raccourcir les délais d’attente pour leur nouveau F-150 Lightning. »

Ford affirme que les clients auront désormais une plus grande disponibilité de camions construits sur commande dès le mois de novembre.