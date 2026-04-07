Genesis vise 22 modèles et variantes d’ici 2030 dans le cadre du plan de croissance de Hyundai

Hyundai affirme que Genesis passera à 22 modèles et variantes d’ici 2030, alors que le constructeur augmente ses investissements aux États-Unis, ses objectifs de production locale et son offre hybride.

Genesis prévoit atteindre 22 modèles et variantes d’ici 2030, comparativement à huit aujourd’hui.

Hyundai lie l’expansion de la marque à un investissement de 26 milliards de $ aux États-Unis d’ici 2028.

Des modèles hybrides sont prévus pour Genesis, alors que les concessionnaires ouvrent des installations de vente au détail autonomes plus vastes.

Genesis se prépare à une importante expansion de sa gamme de produits, Hyundai prévoyant faire croître la marque de luxe jusqu’à 22 modèles et variantes d’ici 2030. Le chef de la direction de Hyundai, Jose Muñoz, a dévoilé cet objectif lors du Salon international de l’auto de New York de la semaine dernière, fournissant jusqu’ici l’indication la plus claire que Genesis ira bien au-delà de son portefeuille actuel aux États-Unis.

La marque affiche maintenant huit modèles sur ses sites nord-américains, soit : GV60, G70, GV70, Electrified GV70, G80, GV80, GV80 Coupe et G90. Cela signifie que ce nouvel objectif pointe vers une gamme beaucoup plus vaste pour le reste de la décennie. Hyundai n’a pas précisé dans quelles catégories de véhicules Genesis fera son entrée, et Muñoz n’a pas indiqué combien des 22 produits seront des plaques signalétiques entièrement nouvelles par rapport à des ajouts à des produits existants.

Le plan de Genesis s’inscrit dans le programme d’investissement de Hyundai. Le constructeur s’est engagé à investir 26 milliards de $ aux États-Unis d’ici 2028 et prévoit mettre en place un système de fabrication qui reposera beaucoup plus fortement sur l’assemblage national et l’approvisionnement local en pièces. D’ici 2030, Hyundai veut que 80 % des véhicules qu’il vend en Amérique du Nord soient construits sur le territoire et assemblés avec environ 80 % de contenu local.

Il s’agit d’une étape importante pour Genesis, parce que la croissance future du volume de la marque chevauchera de plus en plus l’empreinte de production de Hyundai, ses décisions liées à la chaîne d’approvisionnement et sa stratégie de vente au détail. Une gamme Genesis élargie donnerait également à Hyundai une présence plus forte dans un plus grand nombre de segments haut de gamme.

L’électrification ne sera pas le seul volet de cette prochaine phase. Muñoz a également indiqué que Hyundai prévoit porter sa gamme mondiale de modèles hybrides à 18 véhicules d’ici 2030, y compris le premier hybride à autonomie prolongée de l’entreprise. Hyundai a aussi indiqué que des offres hybrides seront incluses dans les futurs plans de produits de Genesis.

Les détaillants semblent déjà se préparer à une gamme plus vaste. Plusieurs concessionnaires Genesis ont construit de nouvelles concessions allant jusqu’à 30 000 pieds carrés, ce qui laisse croire à des attentes de produits additionnels, d’un débit plus élevé, ou des deux.

Source: Automotive News