Le coupé hybride Honda Prelude 2026 arrive au Canada, offert à partir de 52 988 $

Le coupé sport hybride électrique Honda 2026 Prelude fait face à peu ou pas de concurrence

Le Prelude combine un système hybride au châssis de la Civic Type R pour une expérience de grand tourisme réactive.

Le mode S+ Shift simule la dynamique d’une transmission sans utiliser de boîte conventionnelle.

La consommation canadienne est évaluée à 5,4 L/100 km combinée; son prix est fixé à 49 990 $.

Honda Canada lancera plus tard ce mois-ci le tout nouveau coupé sport hybride électrique Prelude 2026, ajoutant un quatrième modèle à sa gamme électrifiée. Le nouveau Prelude est offert en une seule version bien équipée avec un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de 49 990 CAD, ou 52 988 $ avec les frais.

Le Prelude 2026 introduit pour la première fois le groupe motopropulseur hybride électrique à deux moteurs de Honda dans un format de coupé sport. Il développe une puissance combinée de 200 chevaux et un couple de 232 lb-pi, jumelé à un système d’entraînement unique à rapport fixe. Les cotes de consommation sont estimées à 5,0 L/100 km en ville, 5,7 sur autoroute et 5,4 combinées.

Fait notable, le système hybride fonctionne sans transmission traditionnelle ni CVT. Il repose plutôt sur une configuration à entraînement direct utilisant un embrayage de verrouillage et un rapport fixe, permettant une livraison de puissance fluide grâce au moteur électrique et une conduite sur autoroute efficace avec le moteur à essence.

Le Prelude inaugure également le nouveau mode de conduite S+ Shift de Honda, et emprunte des composants de châssis à la Civic Type R, incluant la suspension avant à jambes de force à double axe et le système de freinage haute performance. Le véhicule repose aussi sur un système d’amortissement adaptatif, similaire à celui de la Type R, mais calibré exclusivement pour le Prelude.

Tous ces éléments soulèvent la question suivante : une Civic Type R à environ 55 000 $ avec les frais ou un Prelude pour environ 2 000 $ de moins ? Étant donné que le Prelude sera également disponible en quantités limitées, deviendra-t-il son pire ennemi ? Peut-être pas, puisque les deux voitures ciblent des acheteurs différents, mais similaires : des personnes de 40 ans et plus, nostalgiques et disposant d’un revenu discrétionnaire. Cela ne répond donc pas à la question. La Civic Sport hybride à près de 40 000 $, ou peut-être l’Accord hybride à 46 000 $ ?

Les concurrents plus ou moins évidents du Prelude sont la Toyota Prius, le Kia Niro, la Hyundai Sonata hybride et certains VUS compacts hybrides comme le Ford Escape ST-Line. Dans tous les cas, le Prelude est le plus coûteux.

Observer l’évolution de la Honda Prelude sur le marché sera intéressant. Quoi qu’il en soit, le Prelude sera une présence rare et agréable à admirer.