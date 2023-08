Le concept Vision Neue Klasse de BMW sera présentée le 2 septembre

Le concept Vision Neue Klasse de BMW donnera un aperçu de la prochaine génération de véhicules électriques du constructeur, dont le lancement est prévu en 2025.

BMW présentera le concept Vision Neue Klasse le 2 septembre.

Le concept sera « proche de la version de production standard ».

Les prochains véhicules électriques de BMW seront dotés de batteries cylindriques, de vitesses de chargement plus rapides et d’une plus grande autonomie.

Lors d’une conférence téléphonique portant sur le rapport trimestriel de BMW, le PDG Oliver Zipse a révélé la présentation très attendue de la Vision Neue Klasse le 2 septembre. Faisant office de voiture conceptuelle après l’i Vision Circular et l’i Vision Dee, ce nouveau véhicule sera présenté au salon de la mobilité IAA à Munich la semaine suivante.

BMW promet que le concept Vision Neue Klasse se rapprochera de la version de production standard et qu’il fournira des informations précieuses sur la future gamme de véhicules électriques du constructeur. Les premiers modèles basés sur l’architecture NE seront produits dans la nouvelle usine de Debrecen en Hongrie, la production à Munich et à Shanghai devant débuter un an plus tard. Par ailleurs, BMW prévoit d’assembler des véhicules basés sur l’architecture NE à San Luis Potosi et à Spartanburg à l’avenir.

La prochaine gamme de véhicules électriques comprendra une berline et un multisegment, correspondant au segment de la série 3. La berline devrait être disponible dans le monde entier et ressembler au modèle i3, tandis que le multisegment correspondra à l’iX3 de nouvelle génération. Ces véhicules électriques seront équipés de batteries cylindriques, promettant une meilleure densité énergétique et un poids réduit.

La technologie de batterie de sixième génération de BMW vise à apporter des améliorations notables, notamment des vitesses de charge plus rapides, des coûts de production plus faibles et une réduction des émissions de CO2 lors de la fabrication. Les nouveaux véhicules électriques seront équipés de batteries de deux tailles différentes : les VUS auront des cellules de 120 mm de haut, tandis que les véhicules plus petits utiliseront des cellules de 95 mm, toutes deux disposant d’un diamètre de 46 mm. Ces batteries devraient augmenter considérablement l’autonomie des nouveaux véhicules électriques.

BMW ne prévoit pas de dépasser une autonomie de 1 000 kilomètres (621 miles), pour garantir des performances et une efficacité optimales. Les capacités de recharge des véhicules sont prometteuses : une minute à une station de recharge permet de parcourir 48 kilomètres et une recharge rapide de 12 minutes permet de passer de 0 à 95 % d’autonomie.

Les batteries sont conçues pour conserver 80 % de leurs performances initiales après une décennie d’utilisation, ce qui garantit la fiabilité à long terme de la nouvelle génération de véhicules électriques de BMW. Le concept Vision Neue Klasse offrira sans aucun doute un aperçu captivant de l’avenir de la mobilité durable et de l’engagement de BMW en faveur de l’innovation dans le domaine de l’électrification.