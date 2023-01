Le concept Genesis X Convertible sera produit en tant que voiture phare

Le PDG de la marque en a fait l’annonce durant la convention des concessionnaires Genesis.

Ce modèle pourrait débuter entre 200 000 et 300 000 dollars aux États-Unis.

Les spécifications n’ont pas été annoncées, mais ce modèle sera probablement électrique.

Genesis va aller de l’avant avec la production du concept X Convertible qui a été dévoilé au salon de l’auto de Los Angeles en 2022.

Cette annonce a été faite par le PDG de l’entreprise lors de la réunion annuelle qui rassemble tous les concessionnaires américains de la marque.

Ce concept est un élégant cabriolet qui dispose d’un toit rigide rétractable et d’une nouvelle signature visuelle à l’avant qui pourrait être utilisée sur les futurs modèles Genesis.

De par son style et ses proportions, ce modèle deviendra une voiture halo pour la marque qui servira surtout à attirer l’attention sur ses autres modèles, plus abordables.

En effet, la version de production du concept X Convertible ne sera pas bon marché. Son prix de départ devrait osciller entre 200 000 et 300 000 dollars américains.

Cela lui permettrait de concurrencer la future Cadillac Celestiq dans le monde des véhicules électriques, ainsi qu’un certain nombre de modèles Bentley et Rolls-Royce.

En parlant de cela, le président du Genesis National Dealer Advisory Council a déclaré à Automotive News qu’il s’attend à ce que la Bentley Continental Convertible soit un échange fréquent une fois que la version de production du concept arrivera sur le marché.

Comme il ne s’agit que d’un concept, certains détails pourraient changer avant sa mise en vente à une date non précisée, comme le design de l’habitacle ou le mécanisme du toit.

Pour l’instant, Genesis n’a pas officiellement confirmé sa décision de produire ce modèle et donc, les spécifications complètes ne sont pas disponibles.

Cependant, il est probable que ce modèle sera alimenté par l’électricité puisque ses trois concepts « X » de 2021 et 2022 étaient tous des VÉ.

En outre, Genesis et l’ensemble du groupe Hyundai avancent rapidement vers l’électrification de leurs gammes en annonçant des investissements plus importants dans la production ainsi que dans la recherche et le développement de VÉ.

Source : Automotive News via Motor1