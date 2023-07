Le Concept Emily GT de SAAB-NEVS pourrait entrer en production après-tout

La berline électrique prototype a été développée par des anciens ingénieurs et designers de SAAB qui travaillent maintenant pour NEVS.

Après avoir été dévoilé plus tôt cette année dans un dernier effort pour sauver la compagnie, le projet Emily a attiré un acheteur anonyme.

Plus de détails sont attendus le mois prochain.

Grâce à un investisseur anonyme, le prototype NEVS Emily GT récemment dévoilé pourrait entrer en production.

Au début de l’année, NEVS a dévoilé le projet sur lequel elle travaillait depuis une dizaine d’années et qui constituait sa dernière chance de survie après avoir connu de nombreuses difficultés financières.

Le prototype Emily GT est une berline électrique élégante qui a plus qu’une ressemblance avec la dernière génération de la SAAB 9-5 vendue de 2009 à 2011, et ce pour une bonne raison.

En effet, National Electric Vehicle Sweden, ou NEVS, est la société qui a racheté SAAB lorsque le petit constructeur automobile a fait faillite en 2013, en conservant une grande partie de son personnel.

Alors que NEVS se concentrait sur le développement d’un nouveau groupe motopropulseur électrique à installer dans les carrosseries de la SAAB 9-3, ses designers et ingénieurs étaient occupés à travailler sur le projet Emily GT, qui devait être son premier nouveau produit depuis qu’elle avait acquis la division automobile de SAAB.

En raison des très faibles ventes de la 9-3 électrique et de nombreuses difficultés financières, dont un rachat par le groupe chinois Evergrande, NEVS n’a pas réussi à mettre l’Emily GT en production et risque maintenant la faillite.

Cette situation pourrait toutefois être évitée, car le projet, qui serait très proche de la production, a suscité suffisamment d’intérêt au cours des derniers mois pour attirer un investisseur anonyme, qui pourrait fournir les fonds nécessaires à la mise sur le marché de l’Emily GT.

Bien que l’on ne connaisse pas beaucoup de détails sur l’accord pour le moment, les conditions de l’achat incluraient une clause exigeant que la Emily GT soit construite dans l’ancienne usine SAAB de Trollhättan, où NEVS a son siège social.

En outre, la même équipe d’ingénieurs NEVS et ex-SAAB sera conservée pour l’achèvement du projet et sa production.

La Emily GT n’étant qu’un prototype, les détails sont susceptibles d’être modifiés, mais les spécifications annoncées par NEVS semblent prometteuses.

En effet, la berline est propulsée par quatre moteurs installés dans les moyeux de roue qui délivrent 120 chevaux chacun pour un total de 480. Une version encore plus puissante, générant 653 chevaux, serait également dans les cartons.

En termes d’autonomie, la firme suédoise revendique jusqu’à 948 kilomètres WLTP sur une charge grâce à une très grosse batterie de 175 kWh.

Même si de nombreux passionnés aimeraient que ce modèle fasse revivre la marque automobile SAAB, il est peu probable que cela se produise.

En effet, SAAB existe toujours en tant qu’entreprise fabriquant des avions de chasse et d’autres équipements de défense, et le fait de partager son nom avec une division automobile qui n’a plus rien à voir avec elle soulève apparemment quelques inquiétudes.

Plus de détails sur l’état du projet Emily GT devraient être révélés le mois prochain.

