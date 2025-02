Le Chevrolet Blazer EV SS désormais aussi puissant que le Lyriq-V de Cadillac

Le Blazer EV SS sera aussi puissant que le Cadillac Lyriq-V.

Le mode W.O.W. enclenchera la puissance maximale.

Le dévoilement récent du Cadillac Lyriq-V a replacé la division prestigieuse à l’avant-plan de l’offensive électrique de GM. Certes, d’autres bolides électrifiés méritent d’être mentionnés, notamment le GMC Hummer EV ou même le très attendu Blazer EV SS.

À ce chapitre, la présentation du multisegment haute performance du côté de Cadillac a soulevé une autre question : est-ce que le cousin Chevrolet allait avoir droit à une injection de puissance, lui qui était supposé livrer une puissance de 557 chevaux et un couple optimal de 648 lb-pi. Mais, l’annonce de Cadillac a changé la donne. Résultat : le Chevrolet Blazer EV SS égale son équivalent plus cossu avec les mêmes statistiques de puissance et de couple, soit 615 chevaux en puissance et 650 lb-pi au chapitre du couple.

C’est le magazine américain Road & Track qui a découvert le gain sous le pied droit. D’ailleurs, comme le rapport également l’article de la publication, le Blazer EV SS avait déjà reçu un bonus l’an dernier, l’utilitaire qui était à 595 chevaux et 648 lb-pi de couple avant cette nouvelle modification aux chiffres du véhicule électrique.

À l’instar des autres véhicules électriques de l’empire, il faut s’attendre à ce que ces chiffres soient uniquement possibles lorsque le véhicule utilise le mode W.O.W (pour Wide Open Watts), ce dernier rehaussant les performances du véhicule pendant quelques secondes seulement.

L’accélération du Blazer EV SS s’en voit également améliorée avec un temps prévu par Chevrolet de 3,4 secondes pour abattre le 0-96 km/h. Pour un véhicule qui devrait faire pencher la balance à un poids astronomique d’environ 2 500 kg, l’échelon le plus épicé de la gamme Blazer n’a vraiment rien d’une tortue.