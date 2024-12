Chevrolet Corvette E-Ray 2025: l’hybride consomme plus que le modèle Stingray

La Chevrolet Corvette E-Ray 2025, soit le modèle hybride, consomme plus de carburant que le modèle régulier Stingray qui n’est pas doté de l’hybridation.

La Chevrolet Corvette E-Ray 2025 développe une puissance allant jusqu’à 655 chevaux.

En conduite combinée, la Corvette E-Ray consomme 12,7 L/100 kilomètres.

Son prix de départ est de 161 470 $.

En analysant les cotes officielles de consommation de carburant de Ressources naturelles Canada, on s’aperçoit que la Chevrolet Corvette E-Ray 2025, soit le modèle hybride, consomme davantage que le modèle régulier Stingray qui ne profite pas du système d’hybridation.

D’après les cotes fournies par l’organisation gouvernementale, la Corvette E-Ray 2025 consomme 12,7 L/100 kilomètres en conduite combinée. La consommation est de 15,2 L/100 kilomètres en ville et 9,7 L/100 kilomètres sur route. Ces chiffres sont plus élevés que ceux de la Corvette Stingray. En effet, dans son cas, la consommation est de 12,5 L/100 kilomètres en conduite combinée, 15 L/100 kilomètres en ville et de 9,4 L/100 kilomètres sur route.

Dans le cas de la Corvette, l’unité d’entraînement électrique a pour but d’alimenter les roues avant afin d’offrir un système à quatre roues motrices ainsi que d’accroître la puissance maximale. La Chevrolet Corvette E-Ray 2025 déploie une puissance totalisant 655 chevaux. Le système comprend une batterie dont la capacité est de 1,9 kWh.

Rappelons que la Chevrolet Corvette E-Ray 2025 affiche un prix d’entrée de 161 470 $. Elle est disponible en coupé autant qu’en cabriolet.