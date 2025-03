Le budget du Québec prolonge les rabais pour véhicules électriques, mais prévoit leur fin en 2027

Le budget 2025-2026 du gouvernement marque la dernière étape des incitatifs pour l’achat de véhicules électriques, tout en introduisant de nouveaux frais.

Les rabais de 4 000 $ pour les véhicules électriques (VÉ) et de 2 000 $ pour les hybrides rechargeables (PHEV) seront maintenus jusqu’en janvier 2027.

De nouveaux frais annuels pour les propriétaires de VÉ devraient générer 380 millions $ d’ici 2030.

L’accès gratuit aux ponts à péage et aux traversiers pour les véhicules à plaque verte prendra fin en avril 2027.

Le gouvernement du Québec a confirmé la prolongation de son programme Roulez vert dans le budget 2025-2026 présenté mardi, tout en annonçant que ces incitatifs seront graduellement éliminés d’ici janvier 2027.

Le ministre des Finances, Éric Girard, a dévoilé le budget le 25 mars, en réitérant l’engagement du gouvernement envers l’électrification des transports, tout en établissant un échéancier clair vers la fin des subventions à l’achat. Le programme Roulez vert reprendra à compter du 1er avril 2025, offrant des rabais pour l’achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Le rabais maximal sera de 4 000 $ pour l’achat d’un véhicule entièrement électrique ou à pile à hydrogène neuf, et de 2 000 $ pour un hybride rechargeable neuf. Pour être admissibles, ces véhicules devront avoir un prix de vente inférieur à 65 000 $. Les véhicules électriques usagés donneront droit à un rabais de 2 000 $, tandis que les motos électriques pourront obtenir 1 000 $.

Ces incitatifs ont maintenant une date de péremption officielle. Le budget précise :

« Les rabais à l’achat de véhicules électriques seront graduellement réduits et ne seront plus offerts pour les véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2027. »

De nouveaux frais sur les VÉ rapporteront 380 millions $ d’ici 2030

Ce virage marque un changement important de politique : on passe du soutien financier à l’achat de VÉ à une contribution directe de leurs propriétaires au financement des infrastructures routières.

Dès le 1er janvier 2027, une redevance annuelle sera imposée aux propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le gouvernement prévoit ainsi générer environ 380 millions $ d’ici l’année budgétaire 2029-2030.

Autre changement majeur : à partir du 1er avril 2027, les véhicules à plaque verte perdront leur accès gratuit aux ponts à péage et à certains traversiers. Cette mesure devrait rapporter 75 millions $ supplémentaires au cours de la même période.

Le budget explique cette orientation en ces termes :

« Afin d’assurer la pérennité du financement des infrastructures et des services de transport, le gouvernement annonce deux initiatives afin de s’assurer que les propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables, en tant qu’utilisateurs du réseau routier et bénéficiaires du transport collectif, contribuent à leur financement »

Cette décision reflète la maturité croissante du marché des VÉ au Québec, où des incitatifs sont en place depuis 2012. Avec la montée en popularité des véhicules électriques, le gouvernement semble vouloir recentrer ses efforts sur un modèle de financement durable pour les infrastructures de transport.

En clair, les mesures présentées établissent un échéancier précis : les rabais seront disponibles encore pendant environ 21 mois, puis cesseront définitivement, tandis que les nouveaux frais entreront en vigueur trois mois plus tard.