Le BMW XM Label Red 2024 est beaucoup plus qu’un VUS avec des bandes rouges

Le BMW XM Label Red 2024 est le véhicule de production le plus puissant de l’histoire de la marque.

Le nouveau modèle développe 738 chevaux et 738 lb-pi de couple.

L’autonomie en mode électrique est estimée à 50 km.

Ça y est! BMW vient de lever le voile sur les informations relatives à son super VUS, le BMW XM Label Red 2024. Le nouveau modèle encore plus dynamique que le déjà très véloce XM lancé plus tôt cette année repousse bien entendu les performances à autre niveau, le XM Label Red qui devient du même coup le véhicule de production le plus puissant de l’histoire de la marque. Rappelons également que le XM – Label Red ou non – est le premier véhicule conçu uniquement par les sorciers de la division M depuis la toute première voiture à porter le célèbre écusson, la mythique BMW M1.

Mécaniquement, le BMW XM Label Red 2024 conserve son moteur V8 biturbo de 4,4-litres de cylindrée, mais le bloc thermique développe désormais une puissance de 577 chevaux à un régime-moteur de 5 600 tr/min, ce qui représente déjà un gain de 94 chevaux sur le V8 boulonné dans le XM « régulier ». Le couple, en revanche, gagne 74 lb-pi, pour un total de 553 lb-pi, disponible entre 1 800 et 5 400 tr/min.

Mais, puisque nous vivons à une ère d’électrification, le XM Label Red est également aidé d’un moteur électrique installé à l’intérieur de la boîte de vitesses automatique à huit rapports, le moteur à synchrone qui livre une puissance additionnelle de 194 chevaux et un couple de 207 lb-pi. La puissance globale est donc de 738 chevaux et le couple, de 738 lb-pi.

À ce sujet, BMW a aussi montré cette courte vidéo d’une livrée XM 50e, cette variante qui pourrait bien recevoir un moteur thermique 6-cylindres en ligne et une technologie hybride rechargeable plus puissante pour bonifier l’autonomie électrique.



Le constructeur a aussi breveté un niveau de pré-réglage utilisé pour augmenter le couple produit par le moteur jusqu’à un maximum de 332 lb-pi à l’entrée de la transmission pour le moteur.

Le couple supplémentaire serait, aux dires de la marque, ressentit lors des accélérations au départ ou même pendant les reprises. Malgré son poids de « presqu’ile sur roues », le BMW XL Label Red est capable d’abattre le 0-100 km/h en 3,8 secondes, un temps identique à celui d’un BMW X6 M Competition… au cas où le prix de départ de ce modèle M serait trop salé pour votre budget. Ah oui, la vitesse de pointe est limitée à 282 km/h.

Le XM Label Red étant un VUS hybride rechargeable, il est normal qu’il offre une autonomie en mode électrique, BMW qui estime cette distance à 50 km environ, et ce, grâce à une batterie au lithium-ion d’une capacité de 19,2 kWh. En mode électrique, le véhicule peut rouler jusqu’à une cadence de 140 km/h.

Le chargeur intégré au véhicule autorise quant à lui une recharge AC (courant alternatif) de 7,4 kW, ce qui signifie que la batterie peut être rechargée de 0 à 100 % de sa capacité en un peu plus de trois heures (3,25 heures selon BMW).

Le statut de véhicule phare pour la division M confère au XM Label Red une très longue liste d’équipement développé pour augmenter les performances du véhicule, comme un rouage intégral M xDrive qui priorise le train arrière pour une conduite plus sportive, un différentiel électronique à glissement limité, une suspension adaptative, une direction aux quatre roues, un système de freinage M Sport avec six pistons à l’avant et des étriers à un seul piston à l’arrière.

Le XM Label Red est livré d’office avec des jantes de 23 pouces de diamètre, mais il est possible de réduire ce dernier avec des jantes de 22 pouces. Comme pour le XM moins puissant, le multisegment sport se distingue par ces accents colorés, notamment autour de la grille de calandre, la fenestration latérale, les jantes et même derrière. Des écussons BMW sont logés dans les deux coins supérieurs de la lunette arrière. BMW a aussi dévoilé cette série limitée à 500 exemplaires baptisée BMW XM Label Red First Edition, elle qui conserve les accents de couleur rouge Toronto et cette couleur de carrosserie noir satiné. Même l’habitacle a droit à cette finition noir et rouge. Quant à cet habitacle, il est fortement équipé avec une très longue liste de technologies et de matériaux nobles comme le cuir, la fibre de carbone et l’aluminium brossé. Le constructeur n’a pas encore divulgué le prix de ce XM encore plus explosif, mais il est clair que ce sera élitiste au possible.