L’Audi Q5 frappée par des tarifs de 52,5 % devient invendable sur le marché américain

Seulement 2 % du contenu de l’Audi Q5 provient des États-Unis et du Canada

L’Audi Q5 est désormais soumise à des tarifs combinés totalisant 52,5 % en vertu des politiques commerciales de Donald Trump, ce qui force Audi à cesser ses ventes aux États-Unis.

Les Q5 assemblées au Mexique sont retenues dans les ports américains pendant qu’Audi évalue l’impact financier et décide de la suite.

Volkswagen, la société mère d’Audi, reconsidère son expansion aux États-Unis dans un contexte d’incertitude croissante liée au commerce nord-américain.

Le VUS le plus vendu d’Audi aux États-Unis et au Canada, le Q5, ne peut actuellement plus être vendu sur le marché américain en raison de tarifs qui se chevauchent, imposés sous les politiques commerciales de l’ancien président Donald Trump. Selon des sources proches du dossier, les droits de douane imposés sur ce VUS de luxe s’élèvent à un minimum de 52,5 %.

Trois pénalités distinctes s’appliquent au Q5 : une taxe de 25 % sur les pièces non américaines, un tarif de 25 % sur les véhicules importés du Mexique, et une surtaxe de 2,5 % pour ne pas avoir atteint les seuils de contenu requis dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Ces taxes combinées ont poussé Audi à suspendre les ventes de Q5 aux États-Unis pendant que l’entreprise analyse les répercussions financières. Les unités concernées sont actuellement retenues dans les ports américains. Bien que Trump ait suspendu certaines mesures tarifaires réciproques pendant 90 jours plus tôt ce mois-ci, celles touchant le secteur automobile demeurent en vigueur.

Le Q5 est assemblé à l’usine d’Audi à San José Chiapa, au Mexique, et repose sur une chaîne d’approvisionnement mondiale. Les moteurs et les transmissions proviennent d’Europe, alors que d’autres composantes viennent de fournisseurs mexicains. Selon les données de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis, seulement 2 % du contenu du Q5 provient des États-Unis ou du Canada.

Depuis 2016, Audi a produit plus d’un million de Q5 à cette usine mexicaine, conçue comme centre de production mondiale, mais qui ne respecte pas les critères de conformité de l’ACEUM.

Ces tarifs douaniers créent des pressions dans toute l’industrie automobile. Stellantis a temporairement cessé certaines productions au Canada et au Mexique. Ford ajuste ses stratégies de prix, et General Motors augmente la production locale de camionnettes. Volkswagen AG, la maison mère d’Audi, a vu ses profits chuter de près de 40 % au premier trimestre et envisage d’augmenter la production dans son usine de Chattanooga, au Tennessee, ou de redistribuer la production prévue dans sa future usine Scout EV en Caroline du Sud.

Volkswagen retarde aussi certaines décisions d’investissement, en attendant d’y voir plus clair sur les impacts potentiels des changements dans les règles commerciales. L’usine Scout ne devrait pas être opérationnelle avant la fin de 2026.

Audi dispose actuellement d’environ deux mois de stocks de Q5 sur les terrains des concessionnaires américains, qui ne sont pas touchés par les nouveaux tarifs. Toutefois, l’avenir des prochaines livraisons reste incertain. Le Q3, un autre VUS Audi assemblé en Hongrie, pourrait aussi voir son prix grimper en raison de tarifs similaires.