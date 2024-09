L’Annuel de l’automobile 2025 s’associe à CAA-Québec pour une édition encore plus enrichissante

– Les experts de CAA-Québec donnent leur avis sur les garanties, l’achat de véhicules et les voitures électriques dans des articles exclusifs.

L’Annuel de l’automobile, reconnu pour sa rigueur et son contenu informatif, est une référence incontournable pour les amateurs de voitures au Québec depuis 20 ans. ÉcoloAuto, plateforme spécialisée dans les essais de véhicules et les actualités automobiles, maintient depuis quatre ans une relation étroite avec cette publication emblématique, en collaborant dans la rédaction des essais et tout particulièrement dans les sections concernant les véhicules électriques et les hybrides enfichables.

Pour l’édition 2025, l’Annuel de l’automobile franchit une nouvelle étape en s’associant à CAA-Québec. Cette collaboration permet aux lecteurs de profiter de l’expertise des spécialistes dans une série de reportages exclusifs. Ils abordent des sujets pratiques comme la compréhension des garanties et des conseils pour l’achat de véhicules neufs, ainsi que des thématiques liées aux véhicules électriques et à la protection contre la corrosion. Ce partenariat reflète la mission éducative de CAA-Québec en matière de mobilité durable et sécuritaire, une vision partagée avec l’Annuel.

L’édition 2025 se démarque également par un contenu riche et varié, incluant un dossier sur la voiture électrique canadienne Arrow, une visite des ateliers de Maserati, et une réflexion sur l’iniquité des genres dans la sécurité automobile. Le palmarès annuel des meilleurs véhicules et les essais routiers tant attendus sont, bien sûr, au rendez-vous.

Les membres de CAA-Québec peuvent se procurer cette édition dans les centres Voyages et sur la boutique en ligne à un prix avantageux, confirmant ainsi l’engagement de l’organisme à rendre l’information automobile accessible à tous.

L’Annuel de l’Auto 2025 est en vente maintenant au Costco et dans toutes les bonnes librairies.