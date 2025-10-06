Lamborghini célèbre les 20 ans de son Centro Stile avec le concept Manifesto

Le département de design de la marque fête ses 20 ans cette année.

Pour commémorer cet événement, l’entreprise dévoile notamment le concept Manifesto.

Cette supercar futuriste montre le « futur potentiel » du langage stylistique de Lamborghini.

Dans le cadre des célébrations commémorant le vingtième anniversaire de son département de design, Lamborghini a dévoilé un nouveau concept appelé Manifesto.

Des photos de la supercar jaune surligneur ont été publiées sur Instagram par Mitja Borkert, le directeur du design de la marque, qui a déclaré que ce concept préfigure le « futur potentiel » de l’entreprise en matière de style.

Vue de l’avant, la Manifesto montre des similitudes évidentes avec de nombreux modèles Lamborghini actuels, notamment en raison de ses phares en forme de Y et de son nez de requin. Le thème de design hexagonal de la marque est également apparent dans la forme des montants A et les nervures sur le capot avant.

Le sommet des montants A créé une pointe de chaque côté du toit, qui est plus bas au centre, donnant un aspect « à deux bulles ». La structure entière du toit semble être en verre, une caractéristique qui a peu de chances d’atteindre un jour la production.

De profil, la Manifesto est beaucoup plus futuriste, avec une forme en coin qui commence par un nez bas et pointu et se termine par un arrière en queue de canard surélevé.

L’arête supérieure de la voiture part du bec avant et s’incurve doucement vers l’arrière pour former la ligne de toit et le capot du moteur central en une ligne fluide et ininterrompue.

Les passages de roue adoptent une forme hexagonale étirée et incluent des lignes diagonales qui relient encore l’avant à l’arrière.

Une lame avant proéminente est également présente, associée à des jupes latérales noires assorties. Aucune porte n’est visible.

À l’arrière, la dernière création de Lamborghini montre clairement son statut de concept, car aucune voiture de série homologuée pour la route ne présente une section centrale aussi fine.

Le diffuseur arrière est un autre trait distinctif de la Manifesto, avec ses grands éléments verticaux qui ressemblent presque aux gouvernails d’un navire.

Ici encore, les feux arrière en forme de Y rappellent les modèles Lamborghini actuels, en particulier la Fenomeno.

Bien que de nombreux éléments présentés sur la Manifesto soient évidemment impossibles à fabriquer sur une voiture de série, même aussi unique que les modèles en série limitée de Lamborghini, il y a une forte probabilité que l’influence de ce concept soit reconnaissable sur certains des futurs produits de la marque.

Source : Motor1.com