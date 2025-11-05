BOTTEGAFUORISERIE : L’union sacrée d’Alfa Romeo et de Maserati au cœur de la Motor Valley italienne

Le monde de la personnalisation est extrêmement lucratif pour les marques de luxe. Avec leurs riches histoires en matière d’exclusivité, Maserati et Alfa Romeo s’unissent pour créer un département où tous les caprices et les rêves seront permis : BOTTEGAFUORISERIE.

On retrouve 4 paliers à la fondation de BOTTEGAFUORISERIE

Toutes les extravagances seront permises

Le prix des créations sera à la carte en fonction de la personnalisation

L’Italie s’offre une nouvelle adresse en matière de raffinement d’excellence et d’exclusivité: BOTTEGAFUORISERIE. Il s’agit d’un projet inédit réunissant Alfa Romeo et Maserati sous une même bannière. Véritable manifeste du luxe à l’italienne, ce centre d’innovation et d’artisanat vise à célébrer la personnalisation, la performance et le patrimoine, tout en projetant les deux marques dans une ère nouvelle. Le but est aussi de raviver la flame de la passion pour ces marques italiennes en constante perte de vitesse.

Pensée comme une Bottega moderne, un atelier d’art où le savoir-faire rencontre l’avant-garde, cette entité se déploie à travers toute la Motor Valley italienne, de Modène à Turin en passant par Arese, berceau du musée Alfa Romeo. Le projet, dirigé par Cristiano Fiorio (rattaché à Santo Ficili, CEO d’Alfa Romeo et COO de Maserati), marque une étape clé dans la stratégie de valorisation du savoir-faire italien au sein du groupe Stellantis.

Une vision commune pour deux légendes italiennes

BOTTEGAFUORISERIE ne se contente pas de juxtaposer deux marques historiques : elle cherche à fusionner leurs ADN. D’un côté, l’élégance technique et l’esprit sportif d’Alfa Romeo; de l’autre, le luxe expressif et la performance sculpturale de Maserati. Ensemble, elles donnent naissance à un laboratoire d’émotions mécaniques, où l’artisanat, la technologie et la créativité se confondent.

Ce nouveau centre d’excellence repose sur quatre piliers fondateurs :

BOTTEGA, le cœur créatif; FUORISERIE, la personnalisation extrême; La STORIA, la préservation du patrimoine; CORSE, la performance et la compétition.

BOTTEGA : là où naissent les chefs-d’œuvre

Dans la tradition des ateliers italiens, la section BOTTEGA incarne la transformation de l’idée en objet d’art roulant. C’est ici que prennent vie les modèles les plus exclusifs des deux marques — à l’image de l’Alfa Romeo 33 Stradale ou de la Maserati MCXtrema.

Chaque projet est conçu, produit et assemblé en Italie, dans un dialogue constant entre ingénieurs, designers et clients. L’objectif : créer des automobiles d’exception où la technique épouse l’émotion. La Motor Valley tout entière devient le terrain d’expression de cette philosophie, où chaque véhicule se conçoit comme une pièce unique, élaborée main dans la main avec son propriétaire.

FUORISERIE : l’art de la personnalisation

Sous cette appellation chargée d’histoire Fuoriserie signifiant littéralement “hors série” se cache une philosophie poussée à son paroxysme : celle de l’individualité. Le programme offre à chaque client la possibilité de transformer son véhicule en une œuvre totalement sur mesure.

Des équipes dédiées travaillent à la création de nouveaux langages esthétiques, conciliant innovation et fidélité aux codes des marques. Matières, couleurs, textures, éléments techniques : rien n’est laissé au hasard. Chaque voiture devient l’expression d’une personnalité, d’un goût, d’une histoire. Et grâce à des standards de qualité rigoureux, chaque exemplaire est certifié comme une œuvre unique.

La personnalisation est désormais accessible dans le réseau mondial, permettant à tout client de participer à cette expérience exclusive.

LA STORIA : préserver et célébrer l’héritage

L’âme italienne ne se comprend qu’à travers son passé. BOTTEGAFUORISERIE le sait et en fait l’un de ses piliers. Sous le label La Storia, l’initiative s’attache à restaurer, certifier et faire vivre les véhicules historiques des deux marques.

Grâce aux Officine Classiche, l’activité de restauration officielle est pérennisée et amplifiée. Les modèles d’époque sont non seulement remis à neuf, mais réinterprétés dans une logique de dialogue entre les époques, entre tradition et modernité, sans jamais trahir leur essence.

L’expérience se prolonge dans les musées : à Arese, le Musée Alfa Romeo continue de raconter l’histoire de la marque à travers ses icônes; à Modène, la Collection Maserati Umberto Panini, récemment rouverte, offre une immersion dans plus d’un siècle de créations. BOTTEGAFUORISERIE devient ainsi un véritable pont entre générations.

CORSE : la performance comme art de vivre

La course est l’ADN commun à Alfa Romeo et Maserati. Le pilier Corse en est la célébration contemporaine. Dans cet espace, la compétition devient un laboratoire d’innovation. Les ingénieurs y développent des technologies de pointe destinées à améliorer les performances routières des supercars italiennes.

Maserati Corse en incarne la vitrine internationale, forte de ses récents succès en GT2 European Series, notamment le titre conquis dans la catégorie AM. Le sport automobile sert ici de catalyseur à la recherche en aérodynamique, en châssis et en motorisation — toujours dans un esprit d’excellence artisanale italienne.

Trois voix pour une même ambition

Les dirigeants des deux marques soulignent l’importance stratégique et culturelle de cette alliance. Santo Ficili (Alfa Romeo/Maserati) y voit “une nouvelle ère, symbole de la créativité et du savoir-faire italiens”, et souligne la confiance placée en Cristiano Fiorio, artisan du projet. Jean-Philippe Imparato, CEO de Maserati, évoque pour sa part “le point de rencontre entre la vision et la réalité, où les rêves deviennent tangibles”.

Enfin, Cristiano Fiorio, désormais à la tête de BOTTEGAFUORISERIE, résume la philosophie du programme : “La performance est une expression de culture. Créer la beauté est un art.”

Un nouveau chapitre pour le luxe automobile italien

BOTTEGAFUORISERIE est bien plus qu’une initiative marketing : c’est un manifeste culturel. En réunissant Alfa Romeo et Maserati dans une même dynamique, Stellantis entend réaffirmer la place de l’Italie comme berceau mondial du design automobile, de la passion et de la performance.

Ce centre d’excellence conjugue passé, présent et futur dans un même mouvement créatif : préserver la mémoire, stimuler l’innovation et célébrer l’émotion mécanique.

Chaque voiture qui y naîtra sera une symphonie d’ingénierie, d’art et de culture, façonnée pour un client unique et pour une postérité durable.

BOTTEGAFUORISERIE est opérationnelle : un atelier où le futur s’écrit avec des mains d’artisans et où l’âme italienne s’exprime en moteurs et en émotions.