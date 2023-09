L’administration Biden alloue $15 milliards aux grands constructeurs automobiles

L’allocation de 15 milliards de dollars par le gouvernement américain vise à soutenir les grands constructeurs automobiles dans l’adaptation de leurs usines existantes pour la fabrication de véhicules électriques.

L’administration Biden alloue 15 milliards de dollars pour moderniser les usines existantes en vue de la production de véhicules électriques et de batteries.

Les grands constructeurs automobiles en difficulté dans le contexte de la transition vers les véhicules électriques bénéficieront de subventions et de prêts.

L’initiative vise à préserver les emplois, à soutenir les travailleurs syndiqués et à stimuler la production nationale de véhicules électriques.

En pleines grèves de l’UAW, l’administration Biden-Harris a dévoilé une initiative de financement de 15 milliards de dollars pour faciliter l’adaptation des usines actuelles à la fabrication de véhicules électriques (VÉ) et de batteries. Cette initiative constitue une bouée de sauvetage cruciale pour les grands constructeurs automobiles qui font face à des défis de rentabilité lors de la transition en cours vers la mobilité électrique.

Le Département de l’Énergie des États-Unis (DOE), dans le cadre de l’agenda Investir en Amérique du président Biden, a annoncé un ensemble complet de subventions et de prêts visant à remodeler les installations de production pour l’ère des véhicules électriques. Cette allocation comprend des subventions et des prêts destinés à la modernisation des usines existantes, garantissant le maintien d’opportunités d’emploi précieuses au sein des communautés abritant ces sites de production.

La distribution des fonds comprend 2 milliards de dollars en subventions et jusqu’à 10 milliards de dollars en prêts destinés à soutenir les conversions d’usines de fabrication automobile, préservant des emplois de haute qualité dans les régions où ces installations de production sont situées. De plus, le DOE a dévoilé un Avis d’Intention, décrivant les plans d’attribuer 3,5 milliards de dollars additionnels pour renforcer la production nationale de batteries destinées aux VÉ et au réseau national.

L’initiative qui porte sur la modernisation des usines existantes est particulièrement bénéfique pour les grands constructeurs automobiles qui sont actuellement confrontés au défi de générer des profits grâce aux ventes de VÉ au courant de leur transformation manufacturière. De plus, cette initiative pourrait potentiellement apporter son soutien aux startups de véhicules électriques qui ont repris des installations précédemment dédiées à la production de moteurs à combustion interne, comme l’utilisation par Rivian d’une ancienne usine Mitsubishi en Illinois pour la fabrication de ses VUS et camionnettes électriques.

Cependant, une certaine faveur envers les grands constructeurs automobiles est évidente, car l’administration privilégie les projets employant des travailleurs syndiqués dans le programme de subventions. Le programme de subventions de Conversion Domestique accorde une priorité aux projets qui conservent les accords de négociation collective et à ceux qui disposent d’une main-d’œuvre de production de haute qualité et bien rémunérée.

Tout en reflétant les efforts antérieurs de l’administration en faveur des travailleurs syndiqués, comme la réforme du crédit d’impôt fédéral, cette démarche souligne l’engagement du gouvernement à soutenir les grands constructeurs automobiles, notamment GM et Ford, qui emploient un nombre important de travailleurs syndiqués. Le financement présente également une opportunité pour les concurrents de Tesla, alors que l’entreprise de Musk a lutté contre la syndicalisation et renforcer leur position dans le paysage en évolution des véhicules électriques.