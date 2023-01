La Zeekr 001 reçoit l’autonomie la plus élevée de tous les VÉ en Chine

Une des versions de ce modèle peut parcourir jusqu’à 1 032 kilomètres sur une charge, selon la méthode CLTC.

Cela devrait faire de la Zeekr 001 le VÉ ayant la plus longue autonomie au monde, mais cela pourrait être trompeur.

La méthode CLTC utilisée en Chine semble plus optimiste que les méthodes EPA et WLTP.

La marque Zeekr de Geely a apporté quelques changements à son hatchback électrique haut de gamme 001 pour la nouvelle année en lui donnant plus de technologie, plus de couleurs de peinture, un nouveau niveau de finition sportif et surtout, la plus grande autonomie de tous les autres VÉ en Chine.

En effet, une nouvelle version de la Zeekr 001 sera proposée avec une batterie de 140 kWh qui lui permettra de parcourir jusqu’à 1 032 kilomètres sur une charge, selon la méthode de test CLTC utilisée en Chine.

Ce chiffre est plus élevé que celui de tout autre véhicule électrique en Chine ou ailleurs à ce jour, puisque la Lucid Air Dream Edition, qui détient actuellement le record, est évaluée à 837 kilomètres par l’EPA.

Cela signifie que les clients peuvent s’attendre à ce que la Zeekr 001 ait une autonomie réelle supérieure à celle des autres VÉ en Chine, mais pas nécessairement supérieure à celle des VÉ vendus en Europe ou en Amérique du Nord.

En effet, la méthode CLTC utilisée pour obtenir ce chiffre de 1 032 kilomètres est nettement plus optimiste que la mesure WLTP utilisée en Europe ou la mesure EPA plus réaliste utilisée aux États-Unis et au Canada.

On peut le constater en comparant l’autonomie officielle des VÉ vendus dans les territoires qui utilisent les trois méthodes, comme la Tesla Model 3 Performance.

Cette version de la berline électrique compacte est annoncée avec une autonomie de 507 kilomètres selon l’EPA au Canada et de 547 kilomètres selon la WLTP en Europe, mais son autonomie estimée passe à 675 kilomètres lorsqu’elle est vendue en Chine.

Tous les acheteurs ne pourront pas bénéficier de l’autonomie accrue pour 2023, car le plus grand bloc de batteries sera limité à 1 000 unités seulement.

Les autres versions conserveront les mêmes batteries de 86 kWh et 100 kWh qui étaient proposées en 2022, ce qui leur donnera des estimations d’autonomie CLTC entre 546 – 741 kilomètres.

Les changements apportés pour la nouvelle année comprennent également trois nouvelles couleurs de peinture et des technologies d’aide à la conduite supplémentaires, telles que la capacité de changement de voie actif.

Une nouvelle variante de performance rejoint également la gamme. Appelée « Z Sport », elle ajoute de nouvelles jantes en alliage de 22 pouces, des freins Brembo renforcés, une sellerie en Alcantara gris et des sièges sport à réglage électrique en 18 directions.

La Zeeker 001 n’est actuellement disponible qu’en Chine, où la version 2023 devrait arriver au deuxième trimestre de l’année, mais la marque travaille sur un lancement européen dans un avenir proche.

