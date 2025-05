La toute nouvelle Nissan Micra EV 100 % électrique dévoilée avant son lancement européen prévu en 2025

Il y a peu de chances que la nouvelle Nissan Micra EV remplace au Canada la très appréciée Micra de 4e génération lancée en 2015.

Nouvelle Micra EV : autonomie allant jusqu’à 408 km avec une batterie de 52 kWh et recharge rapide de 100 kW.

Habitacle doté de deux écrans de 10,1 pouces, intégration de Google et 326 litres d’espace de chargement.

Conçue en Europe, la Micra repose sur la plateforme AmpR, avec suspension arrière multibras et système ProPilot Assist.

Nissan a présenté la sixième génération de la Micra, désormais entièrement électrique, qui fera son entrée sur le marché européen des sous-compactes (segment B) en 2025. Cette nouvelle version proposera une autonomie maximale de 408 kilomètres et sera offerte avec deux choix de batterie lorsque les ventes débuteront plus tard cette année.

Les acheteurs pourront choisir entre une batterie de 40 kWh ou de 52 kWh. La première offre une autonomie allant jusqu’à 308 km et une puissance de 90 kW (121 ch), tandis que la seconde propose 110 kW (148 ch) et peut parcourir jusqu’à 408 km sur une charge. Le couple atteint 225 Nm (166 lb-pi) pour la petite batterie et 245 Nm (181 lb-pi) pour la grande. La Micra pèse 1 400 kg (40 kWh) ou 1 524 kg (52 kWh), et peut se recharger en courant continu à une puissance maximale de 100 kW, permettant de passer de 15 à 80 % en environ 30 minutes. Une thermopompe, un système de chauffage et de refroidissement de la batterie sont inclus de série, tout comme la fonction Vehicle-to-Load (V2L), qui permet d’alimenter des appareils externes avec l’énergie de la voiture.

Conçue au Nissan Design Europe à Londres, la nouvelle Micra affiche un design épuré d’inspiration VUS, des phares à DEL avec séquences lumineuses animées, et des roues de 18 pouces offertes en différents styles selon la version choisie. Quatorze combinaisons de peinture sont proposées, incluant des options deux tons pour la carrosserie et le toit.

Mesurant moins de 4 mètres de long et moins de 1,8 mètre de large, la Micra est parfaitement adaptée à la conduite urbaine. Son empattement de 2,54 mètres favorise la stabilité et l’agilité tout en maximisant l’espace intérieur. La voiture sera uniquement offerte en configuration à cinq portes, avec un coffre de 326 litres.

À bord, on retrouve une disposition à deux écrans de 10,1 pouces : l’un servant de tableau de bord numérique personnalisable, l’autre pour le système multimédia. Trois styles de sellerie seront offerts afin de répondre à différents goûts et ambiances.

Reposant sur la plateforme AmpR EV, la Micra place sa batterie au centre et au plus bas du châssis, ce qui améliore la répartition du poids et la tenue de route. Elle utilise une suspension avant indépendante avec amortisseurs passifs, et une suspension arrière multibras, une configuration souvent réservée à des véhicules plus imposants.

Le système ProPilot Assist de Nissan ainsi qu’un éventail complet de technologies d’aide à la conduite seront disponibles selon la version. Le système NissanConnect, avec services Google intégrés, assure une connectivité évoluée, tandis que l’application mobile NissanConnect permet de consulter l’état de recharge, localiser le véhicule et gérer à distance le système de climatisation.

Les ventes de la nouvelle Micra devraient débuter en Europe vers la fin de 2025.