Le Mazda CX-30 2025 est proposé à partir de 28 950 $

– Le Mazda CX-30 2025 présente des technologies et des caractéristiques de sécurité améliorées dans toutes les versions.

– Deux groupes motopropulseurs, dont un moteur turbocompressé, sont proposés pour répondre aux différentes préférences de conduite.

– Le prix commence à 28 950 $, avec plusieurs versions offrant une gamme de caractéristiques et de performances haut de gamme.

Le Mazda CX-30 2025 présente plusieurs améliorations en matière de technologie, de sécurité et de dynamique de conduite, tout en maintenant un prix compétitif. L’un des ajouts les plus notables est Alexa Built-in, qui permet aux conducteurs de contrôler diverses fonctions embarquées, telles que la climatisation et le streaming média, par le biais de commandes vocales. L’intégration de Mazda Online Navigation offre des mises à jour du trafic en direct et des mises à jour cartographiques en temps réel, garantissant que les conducteurs sont toujours équipés des dernières informations d’itinéraire.

Toutes les versions du CX-30 2025 sont équipées de série de la suite de sécurité i-Activsense, qui comprend des fonctions avancées telles que le régulateur de vitesse radar de Mazda, l’assistance au freinage intelligente et l’alerte de franchissement de ligne. Les versions supérieures ajoutent des systèmes encore plus sophistiqués, tels que le moniteur de vision à 360°, le système d’éclairage avant adaptatif et le système de reconnaissance des panneaux de signalisation, offrant aux conducteurs une protection et une assistance complètes.

Le CX-30 2025 offre le choix entre deux groupes motopropulseurs, pour répondre aux besoins de différents conducteurs. Le CX-30 GX de base est équipée d’un moteur atmosphérique Skyactiv-G de 2,5 litres, développant 191 chevaux et 186 lb-pi de couple. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses automatique à six rapports.

Pour ceux qui recherchent plus de puissance, le CX-30 GT Turbo est l’option à retenir. Elle est équipée d’un moteur Skyactiv-G turbocompressé de 2,5 litres qui développe jusqu’à 250 chevaux et 320 lb-pi de couple lorsqu’il est alimenté par du supercarburant. Toutes les versions sont équipées de série de la transmission intégrale i-Activ, qui améliore la traction et la stabilité, en particulier dans des conditions de conduite difficiles. En outre, des fonctions telles que le contrôle de la vectorisation G Plus et l’assistance à la traction tout-terrain sont disponibles.

Le Mazda CX-30 2025 est disponible en plusieurs versions, chacune offrant un mélange unique de caractéristiques et d’équipements. Le CX-30 GX de base comprend des éléments essentiels tels que le système d’infodivertissement Mazda Connect de 8,8 pouces, Apple CarPlay, Android Auto et les sièges avant chauffants. Le CX-30 GS ajoute des commodités telles que des rétroviseurs extérieurs chauffants, un volant gainé de cuir et une climatisation bizone.

L’ensemble GS Luxury introduit des améliorations telles qu’une sellerie en similicuir noir, un siège conducteur à réglage électrique et la recharge sans fil. Pour ceux qui recherchent une expérience plus haut de gamme, les versions CX-30 GT et GT Turbo offrent des caractéristiques telles qu’un système audio Bose Premium à 12 haut-parleurs, des palettes de changement de vitesse et un hayon électrique. Le GT Turbo se distingue en outre par des éléments de design exclusifs, notamment des jantes noires métallisées et une grille de calandre noire.

Au sommet de la gamme, le CX-30 Suna Edition allie performance et style distinctif. Cette variante présente une carrosserie sable zircon métallisé, des sièges en simili cuir Terracotta et un intérieur garni de suédine noire, ce qui la positionne comme l’option haut de gamme, orientée vers la performance, de la gamme CX-30.

Le Mazda CX-30 2025 est proposé à un prix avantageux dans ses différentes versions, à partir de 28 950 $ pour le modèle de base GX. La finition GS est disponible à 31 850 $, tandis que le groupe GS Luxe est proposé à 34 050 $. Pour ceux qui optent pour des équipements plus haut de gamme, le CX-30 GT est proposée à 37 850 $ et le GT Turbo à 40 250 $. La version haut de gamme Suna Edition, avec ses équipements exclusifs et ses performances turbocompressées, est proposée au prix de 41 000 $.