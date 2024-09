Nissan Kicks 2025 vs. Kia Seltos 2025 : Comparaison détaillée de deux VUS sous-compacts

Citadin ou aventurier sportif : Quel VUS sous-compact règne en maître ?

Le Nissan Kicks offre une nouvelle transmission intégrale et des fonctionnalités technologiques, idéales pour la conduite en ville et les aventures occasionnelles.

La Kia Seltos propose deux motorisations, dont une turbo, qui séduiront les conducteurs soucieux de performances.

Les deux VUS équilibrent le style, la fonctionnalité et la valeur, répondant à différentes préférences en matière de multisegment sous-compact.

Lorsqu’il s’agit de choisir un VUS sous-compact, la logique devrait prévaloir, mais avouons-le, l’émotion joue aussi un grand rôle. Le tout nouveau Nissan Kicks 2025 et le toujours populaire Kia Seltos 2025 sont des exemples parfaits de véhicules qui font appel à la fois à la pensée rationnelle et au style personnel.

Le segment des VUS sous-compacts regorge de choix, dont beaucoup pourraient être qualifiés de séduisants. Pourtant, bien que des concurrents comme le Honda HR-V, le Toyota Corolla Cross et le Subaru Crosstrek aient chacun leur propre style, ils s’en tiennent pour l’essentiel à des codes stylistiques conventionnels.

Nissan a rattrapé son retard dans le domaine des VUS sous-compact et le Kicks 2025 le démontre. Construit sur la nouvelle plateforme CMF-B, ce Kicks est plus long, plus large et plus haut que son prédécesseur, avec une garde au sol de 214,2 mm qui projette une posture de VUS plus assurée. Son extérieur redessiné évoque à la fois la sophistication urbaine et un soupçon d’aventure, susceptible de séduire les citadins aspirant à s’évader le week-end.

Le Kia Seltos 2025, quant à lui, continue de s’appuyer sur sa réputation d’allier praticité et sportivité. Son langage stylistique reste propre à Kia, avec une calandre audacieuse et des lignes de caractère acérées qui lui confèrent une présence plus affirmée sur la route.

Les deux véhicules visent à trouver un équilibre entre style et fonctionnalité, mais ils abordent cet objectif sous des angles différents. Le Kicks s’appuie sur ses nouvelles capacités grâce à la traction intégrale disponible en option – une première pour ce modèle – tandis que le Seltos continue de se concentrer sur l’offre d’un ensemble bien équilibré qui séduit les acheteurs depuis son lancement.

Plongeons dans les spécifications et voyons comment ces deux VUS sous-compacts se positionnent l’un par rapport à l’autre.

Prix et rapport qualité-prix



Le prix joue un rôle important dans le choix d’un multisegment, et le Nissan Kicks 2025 se positionne légèrement plus haut que le Kia Seltos dans plusieurs versions. Le Kicks commence à 27 199 $CAN pour le modèle de base S à traction avant et atteint 34 899 $CAN pour le modèle supérieur SR Premium à traction intégrale. La Seltos, quant à elle, commence à 25 545 $ pour la version LX FWD, et sa version X-Line, la plus haut de gamme, est proposée à 39 445 $.

Bien que le Kicks offre son système de traction intégrale à un prix légèrement plus élevé, ses fonctionnalités supplémentaires et ses options haut de gamme en font un concurrent de taille. Les deux modèles offrent un rapport qualité-prix intéressant, mais les acheteurs disposant d’un budget plus serré se tourneront peut-être vers le Seltos en raison de son prix d’entrée de gamme moins élevé.

Moteur et performances

Le Nissan Kicks 2025 est propulsé par un moteur quatre cylindres en ligne de 2,0 litres développant 141 chevaux et 140 lb-pi de couple. Disponible en configuration traction avant et traction intégrale, le Kicks introduit le mode neige sur les modèles à transmission intégrale, ce qui permet d’améliorer le contrôle dans des conditions hivernales. La transmission Xtronic, très réactive, garantit une puissance régulière, en particulier en ville et sur autoroute.

La Kia Seltos offre deux options de moteur, dont un quatre cylindres en ligne de 2,0 litres développant 146 chevaux et un moteur turbocompressé plus puissant de 1,6 litre développant 195 chevaux. Avec ces options, le Seltos séduit les conducteurs à la recherche d’un peu plus de puissance, en particulier dans ses variantes turbocompressées. Alors que le Kicks se concentre sur des performances efficaces et fiables, le Seltos offre aux acheteurs la possibilité d’opter pour une conduite plus sportive grâce à son moteur turbo.

Économie de carburant

Le rendement énergétique est un élément clé pour tout acheteur. Le Nissan Kicks 2025 offre une consommation de carburant compétitive, les modèles à traction avant affichant une consommation de 8,1 L/100 km en ville et de 6,4 L/100 km sur l’autoroute. Les versions à transmission intégrale du Kicks connaissent une légère augmentation, avec 8,8 L/100 km en ville et 6,7 L/100 km sur l’autoroute.

La Kia Seltos, bien que proche en termes d’efficacité, affiche des performances variées selon ses différentes configurations. La version 2,0 litres à traction avant affiche une moyenne de 8,3 L/100 km en ville, 6,8 L/100 km sur autoroute et 7,6 L/100 km en cycle mixte. La version AWD du même moteur voit sa consommation légèrement augmenter à 8,8 L/100 km en ville, 7,5 L/100 km sur route et 8,2 L/100 km en cycle mixte. Le moteur turbo de 1,6 litre porte ces chiffres à 9,4 L/100 km en ville, 8,7 L/100 km sur route et 9,1 L/100 km en cycle mixte.

Espace intérieur et capacité de chargement

Le Nissan Kicks 2025 met l’accent sur l’optimisation de l’espace intérieur et de la flexibilité du chargement. Avec un espace aux épaules et aux genoux accru par rapport aux modèles précédents, le Kicks assure une conduite confortable aux passagers avant et arrière. Les occupants des sièges avant bénéficient d’un espace aux jambes allant jusqu’à 1 083 mm, tandis que les passagers arrière profitent d’un espace généreux de 876 mm. La capacité de chargement est remarquable, offrant jusqu’à 1 699 litres avec les sièges arrière rabattus sur les modèles à traction avant.

En revanche, le Kia Seltos 2025 offre un espace similaire pour les passagers, mais il est légèrement supérieur en termes de capacité de chargement, avec un volume d’environ 1 778 litres. Les deux véhicules sont pratiques pour la conduite quotidienne, bien que la taille compacte du Kicks puisse le rendre plus facile à manœuvrer dans les environnements urbains.

Technologie et Infodivertissement

Le Nissan Kicks 2025 brille dans le domaine technologique, avec de série un grand écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les versions supérieures comprennent également un système audio Bose à 10 haut-parleurs, avec des fonctionnalités de haut-parleurs montés sur l’appui-tête pour une expérience d’écoute unique.

La Kia Seltos, même si elle n’est pas aussi technologique dans ses versions de base, offre un système d’Infodivertissement solide. Les versions inférieures sont dotées d’un écran tactile de 8 pouces, et les versions supérieures d’un écran de 10,25 pouces. Les deux modèles proposent l’intégration des téléphones intelligents, mais l’écran plus grand et les options de connectivité sans fil du Kicks lui donnent un avantage dans cette catégorie.

Fonctionnalités de sécurité

Les deux véhicules sont équipés d’un large éventail de fonctionnalités de sécurité, mais ils abordent ce domaine différemment. Le Nissan Kicks 2025 comprend le Nissan Safety Shield 360 de série sur toutes les versions, apportant des fonctionnalités telles que le freinage d’urgence avec détection des piétons, l’alerte de trafic transversal arrière et l’alerte de franchissement de ligne sur chaque modèle. Pour ceux qui recherchent une tranquillité d’esprit supplémentaire, la version SR propose ProPILOT Assist, qui ajoute une assistance à la direction pour la conduite sur autoroute.

Le Kia Seltos 2025 offre également une solide suite de fonctionnalités de sécurité, avec de série le freinage d’urgence, l’alerte d’attention au conducteur et l’aide au maintien de la trajectoire. Cependant, ses systèmes plus avancés, tels que l’aide à la conduite sur autoroute, sont limités aux versions supérieures. Les deux véhicules accordent la priorité à la sécurité, mais la suite de technologies d’aide à la conduite du Kicks pourrait séduire ceux qui apprécient une sécurité complète dans toutes les versions.

Dimensions extérieures et design

Le design joue un rôle important dans la façon dont ces véhicules sont perçus. Le Nissan Kicks 2025 affiche un look sportif et audacieux, avec des phares à LED, une posture forte et une ligne de toit aérodynamique. Sa garde au sol de 214 mm contribue à sa polyvalence, ce qui le rend bien adapté aux rues de la ville et aux aventures du week-end.

Le Kia Seltos 2025 continue d’offrir un mélange de sophistication urbaine et de style sportif, la version X-Line ajoutant une touche de robustesse. La X-Line est dotée d’une calandre au design exclusif, de garnitures de portes noir brillant, d’une galerie de toit noire en forme de pont et de jantes 18 pouces uniques. Bien qu’il ne soit pas sensiblement plus long que le Kicks, le VUS présente une apparence raffinée qui s’adresse à ceux qui recherchent un mélange de style et de polyvalence dans leur VUS sous-compact.

Disponibilité de la traction intégrale

L’ajout de la transmission intégrale dans le Nissan Kicks 2025 est une mise à jour notable, offrant une confiance accrue par mauvais temps. Le système de traction intégrale intelligente, associé au mode neige, offre une traction et un contrôle améliorés, une première pour la gamme Kicks.

Le Kia Seltos, ayant offert la traction intégrale dès sa création, continue de l’offrir dans de nombreuses versions, bien que le système soit plus intégré et plus familier dans la gamme. Les deux multisegments affrontent les hivers canadiens avec brio, mais l’introduction de la traction intégrale dans le Kicks marque une amélioration essentielle de son attrait pour la conduite par tous les temps.

Roulement et tenue de route

Le Nissan Kicks 2025 met l’accent sur une expérience de conduite équilibrée et confortable, en particulier avec ses modèles à transmission intégrale, qui sont dotés d’une suspension arrière multibras pour une meilleure qualité de conduite. Bien qu’il manque de puissance pour les scénarios de conduite les plus exigeants, il offre un confort et une excellente maniabilité pour les environnements urbains. Son encombrement réduit et sa maniabilité en font un choix idéal pour la conduite en ville. La suspension offre un mélange agréable de souplesse sans compromettre la maniabilité, tandis que la direction électrique est lourde et que les freins sont solides et à la hauteur de la tâche.

La Kia Seltos, surtout avec son moteur turbocompressé, offre une conduite plus dynamique. Sa tenue de route est calme et douce, même si les conducteurs qui recherchent une conduite plus sportive peuvent se tourner vers l’option du moteur turbocompressé. Le Kicks offre une expérience plus axée sur le confort, tandis que le Seltos offre un peu plus de sensations au volant.

Conclusion

En fin de compte, choisir entre le Nissan Kicks 2025 et le Kia Seltos 2025 ne consiste pas seulement à cocher des cases sur une fiche technique – il s’agit de trouver le VUS sous-compact qui résonne avec votre style de vie et, oui, vos émotions. Ces deux véhicules se sont imposés dans ce segment très concurrentiel, chacun se taillant une place à part.

Le tout nouveau Nissan Kicks s’est transformé d’un runabout urbain en un concurrent plus polyvalent, avec sa traction intégrale nouvellement disponible et ses dimensions améliorées. C’est le choix à faire pour ceux qui privilégient la maniabilité en ville, des fonctionnalités technologiques impressionnantes et une conduite confortable et efficace. Le Kicks pourrait bien être le choix idéal pour les citadins qui souhaitent parfois s’évader le week-end.

En revanche, le Kia Seltos continue de séduire par son mélange de praticité et de sportivité. Avec deux options de moteur, dont un turbo énergique, et un design à la fois sophistiqué et robuste, le Seltos séduit ceux qui recherchent un peu plus d’énergie dans leur conduite quotidienne et leurs aventures du week-end.

Au final, votre choix pourrait se résumer à ce sentiment intangible que vous ressentez lorsque vous vous glissez derrière le volant ou lorsque vous apercevez votre nouvelle voiture dans votre entrée.