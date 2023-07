La stratégie électrique de Ford connait un revers, après 3,6 milliards de dollars de la valeur de marché effacée

La décision de Ford de suivre le modèle de Tesla en augmentant la production et en baissant les prix de la camionnette électrique F-150 Lightning a entraîné une baisse substantielle de sa valeur marchande.

Ford Motor Co. adopte une stratégie qui rappelle celle de Tesla en triplant la production et en réduisant les prix de la camionnette électrique F-150 Lightning. Cette décision vise à capitaliser sur les économies d’échelle, à réduire les coûts et à élargir l’accès aux véhicules électriques. Toutefois, cette décision a provoqué une chute spectaculaire de 3,6 milliards américains de dollars de la valeur boursière de Ford en l’espace d’une seule journée.

L’approche réussie de Tesla, qui consiste à augmenter la production et à baisser les prix, a donné des résultats substantiels, puisque le cours de l’action de l’entreprise a plus que doublé cette année. Ford suit désormais une trajectoire similaire, en augmentant les taux de production de la F-150 Lightning et en procédant à des réductions de prix. Pendant une période de pénurie de pièces et d’inflation des matières premières des batteries, Tesla et Ford ont tous deux commencé par augmenter leurs prix. Toutefois, grâce à l’amélioration de l’approvisionnement en puces et à la baisse des coûts des matières premières des batteries telles que le lithium et le nickel, Ford peut désormais transférer ces économies aux consommateurs.

Bien qu’elle se soit alignée sur la stratégie fructueuse de Tesla, l’action de Ford a connu une baisse importante de 5,9 %, la plus forte depuis cinq mois. Les réductions, y compris des rabais allant jusqu’à 17 % pour le modèle F-150 Lightning Pro le moins cher, contredisent les déclarations antérieures du PDG Jim Farley, qui avait déclaré se concentrer sur les segments des véhicules électriques avec un « sérieux pouvoir de fixation des prix » et éviter les marchés propices aux fluctuations. Néanmoins, le modèle de base de Ford conserve un prix supérieur d’environ 10 000 dollars à celui initialement prévu il y a deux ans, et la camionnette électrique sera vendue à un prix supérieur à celui de son homologue à essence, à partir de 33 695 dollars aux États-Unis.

Ford, General Motors et Stellantis sont confrontés à un défi de taille : conserver leur position dominante dans le segment des camionnettes de grande taille durant l’ère des véhicules électrifiés. Les camionnettes de grande taille ont représenté le bastion de Detroit à l’ère de la combustion, alors que les marques japonaises ont tenté, sans succès, de pénétrer le marché dominé par les géants américains. En convertissant rapidement le F-150 à essence à l’alimentation par batterie, Ford a pris une longueur d’avance sur des concurrents tels que Rivian et Tesla. Toutefois, l’annonce récente par Tesla de la production de son Cybertruck, retardée de deux ans, et l’augmentation de la production de Rivian ont intensifié la concurrence.

Ford compte sur la demande soutenue de camions à combustion de la série F, la gamme de véhicules la plus vendue aux États-Unis, pour réussir la transition vers des versions électriques. Après la réouverture de son usine du Michigan le mois prochain, Ford vise à atteindre un taux de production annuel de 150 000 unités de F-150 Lightning. En outre, l’entreprise prévoit d’introduire une deuxième génération de camionnettes électriques en 2025, avec une nouvelle usine dans le Tennessee capable de produire jusqu’à un demi-million de véhicules par an.

Les investisseurs ont manifesté un malaise important face à la décision de Ford de réduire ses prix de manière significative et ce, surtout à un stade précoce de sa transition vers les camions électriques. Des inquiétudes se sont fait savoir quant à une éventuelle surabondance de l’offre sur le marché américain des véhicules électriques. Les analystes estiment que les réductions de prix pourraient être influencées par des facteurs liés à la fois à la demande et à l’offre. L’impact sur le marché et la capacité de Ford à assurer la transition vers les camions électriques deviendront plus clairs avec le temps.