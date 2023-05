La ruée vers les véhicules électriques : pourquoi il vaut mieux attendre ?

Après avoir conduit quelques douzaines de véhicules électriques au cours des quatre dernières années, certains plus d’une fois, il est devenu de plus en plus évident que les « nouveaux » modèles lancés il y a seulement deux ans sont déjà dépassés, surpassés et surclassés par les derniers arrivés.

Ce qui suit est un article d’opinion basé sur des centaines d’heures et des milliers de kilomètres passés au volant de VE coûtant entre 40 000 et plus de 250 000 dollars. J’admets que je généralise un peu, mais l’article se lirait en 4 heures s’il comprenait des notes sur toutes les marques et tous les modèles.

Ce qui est intéressant, c’est que la ruée vers les VE est une répétition de l’histoire. Dans le domaine de la technologie, ce sont souvent ceux qui attendent patiemment qui récoltent les plus grandes récompenses. L’ordinateur personnel, le smartphone et maintenant le véhicule électrique semblent tous suivre le même schéma. Alors que la course vers un avenir durable s’intensifie, les consommateurs sont de plus en plus attirés par l’attrait de la possession d’un VE. Toutefois, si l’idée de passer rapidement à l’électrique peut être séduisante, l’achat d’un modèle 2023 n’est peut-être pas la solution la plus judicieuse. Voici pourquoi attendre au moins jusqu’en 2026-2027 pourrait s’avérer bénéfique.

Le rythme de l’évolution technologique

La vitesse à laquelle la technologie des VE évolue est tout simplement vertigineuse. C’est un peu comme les premiers jours du smartphone, où chaque nouveau modèle mis sur le marché offrait des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. D’ici à 2027, un VE de 2023 sera probablement largement dépassé par des modèles plus récents, offrant moins d’autonomie et nécessitant plus d’entretien.

Pensez-y : la technologie qui définit le marché des VE, de la capacité des batteries à l’infrastructure de recharge, n’en est qu’à ses balbutiements. Il en va de même pour les systèmes d’infodivertissement embarqués, les écrans tactiles géants et toutes les fonctionnalités qu’ils gèrent. D’après mon expérience, ces systèmes d’un véhicule électrique sur deux que j’ai conduit présentait des défauts ou, d’une manière ou d’une autre, ne fonctionnait pas comme prévu. Cela me rappelle la BMW Série 7 E65 qui a été la première à utiliser le système iDrive – une catastrophe absolue puisqu’il s’est figé ou s’est planté à de nombreuses reprises lorsque j’ai conduit une nouvelle 745i en 2001.

Les progrès constants dans ces domaines (batteries, moteurs électriques, capacité de charge intégrée, etc.) devraient permettre d’augmenter considérablement l’autonomie et les performances, de réduire le temps de recharge et même d’abaisser le prix. Un véhicule électrique acheté en 2023 ne sera pas à la hauteur et sa valeur de revente chutera en conséquence.

Augmentation des pannes et des temps d’arrêt

La fiabilité de la génération actuelle de VE est également remise en question. Comme c’est souvent le cas pour toute technologie naissante, les premières itérations sont sujettes à des problèmes de démarrage. Les systèmes et les technologies inclus dans les VE étant relativement nouveaux, ils peuvent être plus sensibles aux pannes et nécessiter davantage de temps d’immobilisation pour les réparations.

Les cas d’incendie de batterie, d’impossibilité de recharge ou de panne pure et simple des VE sont très fréquents. Le logiciel qui alimente les différents systèmes du véhicule électrique évolue également rapidement, ce qui signifie que le logiciel d’un véhicule électrique de 2023 pourrait être obsolète dans quelques années seulement, et ce malgré les mises à jour automatiques (comme pour les smartphones), ce qui entraînerait d’autres problèmes de fiabilité. Bien que les fabricants travaillent d’arrache-pied pour relever ces défis, il faudra probablement encore quelques années pour aplanir toutes les difficultés.

Il ne faut pas oublier que tous les constructeurs automobiles accélèrent le développement des véhicules électriques. La plupart d’entre eux se limitent actuellement à un ou deux modèles qui partagent de toutes nouvelles technologies, ce qui signifie que les économies d’échelle sont impossibles pour le moment. Les mesures de réduction des coûts, même si elles semblent insignifiantes, sont inévitables et auront un impact sur la fiabilité et les performances à moyen et long terme.

Dépréciation due à l’augmentation de la production et de l’offre

À mesure que les constructeurs automobiles augmenteront leur production de VE, le marché sera pratiquement inondé de modèles et d’options variés. Cela ne manquera pas d’accroître la concurrence et de faire baisser les prix, ce qui rendra le coût initial élevé d’un VE en 2023 beaucoup moins acceptable. Cette offre excédentaire entraînera sans aucun doute une dépréciation, de sorte que tous les véhicules électriques des années précédentes perdront une valeur considérable en l’espace de quelques années seulement.

Si la transition vers les véhicules électriques est inévitable, la patience est, à mon avis, la clé. En conservant votre véhicule à essence fiable jusqu’en 2026 ou 2027 (j’utilise ces années car la durée moyenne d’un contrat de location au Canada est d’environ 40 mois), vous éviterez les écueils de l’adoption précoce que sont la forte dépréciation, le manque de fiabilité et l’obsolescence technologique rapide.

Compte tenu du rythme d’évolution du marché des VE, on peut supposer que d’ici 2027, les véhicules électriques offriront un bien meilleur rapport qualité-prix, de meilleures performances et une plus grande fiabilité que leurs homologues de 2023. Par contre, si le prix du litre d’essence atteint à nouveau 2 dollars et plus, nombreux sont ceux qui pourraient être prêts à s’accommoder de ces « problèmes ». Si c’est le cas, les VE actuels restent, de manière générale, révolutionnaires.

Enfin, ne vous méprenez pas, j’aime la plupart des VE. Je n’en achèterais pas un tout de suite, c’est tout.