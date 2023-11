La Rimac Nevera établit le record mondial de vitesse à reculons (275,74 km/h!)

L’hypercar électrique Rimac Nevera, certifiée par les Guinness World Records, a établi un nouveau record mondial pour la vitesse la plus rapide atteinte en marche arrière.

La Rimac Nevera a atteint une vitesse à reculons de 275,74 km/h au centre Automotive Testing Papenburg en Allemagne, décrochant le titre de la vitesse la plus rapide en marche arrière.

Cette réalisation s’ajoute à l’année de performances record de la Nevera, incluant plus de 20 records d’accélération et de freinage ainsi qu’un record de temps au Nürburgring.

Ce record a été complété avec la Nevera dans sa livrée Time Attack Edition, une édition limitée à seulement 12 unités disponibles mondialement, démontrant l’innovation et la prouesse d’ingénierie de la marque.

La Rimac Nevera a officiellement brisé le record du monde Guinness pour la vitesse la plus élevée en marche arrière, atteignant 275,74 km/h, comme confirmé par l’observation des Guinness World Records et les données de mesure de Dewesoft. Cet exploit a été réalisé au centre Automotive Testing Papenburg en Allemagne, un site déjà connu de la Nevera pour ses records précédents, incluant une impressionnante pointe de vitesse de 412 km/h.

Contrairement aux véhicules conventionnels à moteur à combustion interne, la transmission électrique de la Nevera lui permet d’accélérer en marche arrière avec la même intensité que vers l’avant, grâce à son système à quatre moteurs sans engrenages. Cette capacité unique a été démontrée plus tôt dans l’année par divers records de performance et un temps record pour un tour du Nürburgring, établissant la domination de la Nevera.

Matija Renić, l’ingénieur en chef du programme Nevera de Bugatti Rimac, a partagé ses perspectives sur la phase de développement, où l’équipe a envisagé avec humour le potentiel de la voiture en marche arrière. La simulation prévoyait des vitesses dépassant 240 km/h, mais la stabilité de la voiture dans le monde réel relevait l’inconnu. Le pilote d’essai Goran Drndak a raconté l’expérience surréaliste de la course record, soulignant la manipulation délicate et les sensations inversées par rapport à la conduite normale.

De plus, la Nevera a eu une année remplie de réalisations, comprenant entre autres un temps de 49,32 secondes au Goodwood Festival of Speed de 2023, en plus de pulvérisé l’ancien record de véhicule électrique au Nordschleife par 20 secondes, tel que vérifié par TÜV SÜD et la télémétrie embarquée.

Ce dernier record a été réalisé lui aussi dans la Time Attack Edition de la Nevera, une version exclusive avec seulement 12 unités produites, présentant une peinture personnalisée « Squadron Black et Lightning Green ». Cette édition spéciale, révélée au Quail plus tôt cette année, rend hommage à l’héritage des véhicules de Rimac battant des records et à l’engagement de l’entreprise en faveur de l’avancement de la mobilité électrique.