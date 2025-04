La production du Cadillac XT6 prendra fin dans quelques mois

Le Cadillac XT5 demeure en production.

Le XT6 rejoint le XT4, également annulé plus tôt cette année.

Le constructeur américain General Motors a confirmé la nouvelle plus tôt cette semaine : la production du Cadillac XT6 va prendre fin d’ici la fin de l’année. Ce modèle, lancé en 2019 pour compléter la gamme de multisegments Cadillac, dans une catégorie très achalandée, vit donc ses derniers mois sur le marché.

Le XT6 est actuellement assemblé à l’usine de Spring Hill, dans l’État du Tennessee. Cette même usine produit également le Cadillac XT5, l’équivalent deux rangées du XT6. Contrairement au modèle trois rangées, le XT5 restera en production jusqu’à la fin de l’année 2026, selon les plans annoncés par le constructeur. L’usine de Spring Hill va donc pouvoir se concentrer à l’assemblage des VÉ de la marque, comme le Lyriq et le Vistiq, essentiellement un remplaçant électrique de l’actuel XT6.

Ce retrait du XT6 confirme que Cadillac vise plus que jamais l’électrification entière de sa gamme. Le constructeur a tenu à préciser que cette décision n’est pas liée aux récents tarifs douaniers imposés par l’administration Trump imposés sur certains véhicules, mais qu’elle relève d’un repositionnement stratégique global.

« Cadillac a lancé six nouveaux modèles en moins d’un an, qui incarnent la vision d’avenir de la marque », a déclaré l’entreprise dans un communiqué. « Nous continuerons à ajuster notre portefeuille de produits pour renforcer notre présence dans les segments clés du marché du luxe. »

Cette annonce arrive quelques mois seulement après l’arrêt de la production du XT4, un autre multisegment compact à essence de la marque qui vient à peine d’être révisé l’an dernier.

Rappelons que le XT6 venait épauler le plus imposant Escalade pour attirer les familles nombreuses, grâce à sa configuration à trois rangées de sièges. Le XT6 avait toutefois des dimensions de véhicule utilitaire intermédiaire. Voilà pourquoi le multisegment était disponible avec une mécanique 4-cylindres turbo de 2,0-litres de cylindrée livrant 237 chevaux et 258 lb-pi de couple ou un V6 atmosphérique de 3,6-litres de cylindrée avec 310 chevaux de puissance et un couple de 271 lb-pi. Les deux motorisations étaient accouplées à une boîte automatique à neuf rapports et le rouage intégral de série.

Reste maintenant à voir si son remplaçant électrique sera aussi populaire.