La production de la Volkswagen ID.4 destinée au Canada a commencé à Chattanooga.

Les premiers véhicules arriveront avant la fin de l’année.

L’ID.4 reçoit quelques retouches pour 2023 également.

Si vous êtes à la recherche d’un Volkswagen ID.4, vous êtes probablement un peu déprimé. En fait, c’est probablement le cas avec n’importe quel véhicule électrique en ce moment, franchement. Cependant, si les ID.4 ont attiré votre attention, quelques propriétaires entreprenants tentent de revendre leurs VÉs d’occasion pour en tirer un profit considérable, mais ils ne semblent pas en valoir la peine. Malheureusement, les taux d’intérets des véhicules neufs sont énormes, ce qui les rend beaucoup moins abordables.

Peut-être que tout cela se stabilisera dans quelques mois, lorsque le premier lot de Volkswagen ID.4 construits à Chattanooga (TN) arrivera enfin au Canada. En tout cas, VW a mis à jour le VUS électrique avec un certain nombre d’améliorations qui pourraient apaiser ceux qui ont attendu plus d’un an et demi pour leur ID.4.

Parmi les changements, on retrouve des reflets noirs brillants sur les pare-chocs avant et des emblèmes VW illuminés en option. Quelques nouveaux modèles de roues ainsi que jusqu’à huit couleurs de peinture disponibles (avec toit noir en option) aideront à différencier le modèle 2023 des modèles 2021 et 2022. L’habitacle bénéficiera également d’un certain nombre de nouvelles caractéristiques, notamment un écran d’infodivertissement de 12 pouces de série et une garniture plus luxueuse.

Sur les modèles de base Standard à 43 995 $, le tableau de bord reçoit des surpiqûres distinctives en plus de nouveaux tissus. Son unique moteur électrique monté à l’arrière produit 201 ch et 229 lb-pi de couple, est alimenté par une nouvelle batterie de 62 kWh, bonne pour 336 km d’autonomie, et est capable d’une recharge rapide en courant continu de 140 kW. L’ID.4 Pro RWD (47 995 $) continue avec une batterie de 82 kWh qui permet une autonomie estimée à 443 km. Les modèles ID.4 Pro AWD, à 52 995 $, ajoutent un moteur asynchrone à l’essieu avant, pour un total de 295 ch et 339 lb-pi de couple, et offrent une autonomie estimée à 410 km. Les deux modèles Pro offrent une vitesse de recharge rapide en courant continu de 170 kW, une amélioration par rapport à la version de l’année-modèle 2022.

Le pack Statement optionnel revient, mais une partie de son contenu a été révisé en raison de la pénurie mondiale de pièces. L’information est présentée ici.

Volkswagen Canada prévoit que les ID.4 2023 destinés au Canada seront disponibles avant la fin de 2022.