Volkswagen Canada retire des caractéristiques du groupe d’options de l’ID.4 2023 en raison d’une pénurie de pièces.

Le groupe d’options perd quelques composants.

Le prix est réduit pour refléter le nouveau contenu de l’ensemble.

Ce n’est pas exactement la fin du monde où ne mérite pas non plus une rupture de contrat pour les nouveaux acheteurs de Volkswagen ID.4 2023. Cependant, cela rappelle que la pénurie de pièces à l’échelle mondiale est toujours un problème. Volkswagen Canada devra donc retirer des éléments de son populaire ensemble optionnel Déclaration et en réduira le prix.

Cet ensemble se vendait 5 000 $ au détail et comprenait de nombreuses caractéristiques telles qu’un système de sonorisation haut de gamme VW, un système de visualisation de la zone et des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. Ce sont ces fonctions qui ont été supprimées du pack, ne serait-ce que temporairement.

Les nouvelles Volkswagen ID.4 2023 construites à partir de la semaine dernière (semaine 38) avec le pack optionnel ne comprendront pas le système audio Premium de VW, la Vue d’ensemble et les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. Par conséquent, le prix du forfait sera réduit à 4 200 $. Volkswagen prévoit que, d’ici le 14 novembre (semaine 46), l’ensemble Déclaration comprendra ces deux derniers éléments, mais pas le système audio Premium. À ce moment-là, le prix sera fixé à partir de 4 700 $.

Les deux versions de l’ensemble pourraient être construites en même temps, selon la disponibilité des pièces. Les concessionnaires sont maintenant chargés de confirmer les changements aux détenteurs de commandes.