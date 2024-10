La Porsche Macan Electric est offerte avec deux ans de recharge gratuite à Electrify Canada

– L’achat comprend deux ans de séances de recharge gratuites de 30 minutes aux stations d’Electrify Canada.

– La recharge ultra-rapide permet au Macan électrique de se recharger de 10 % à 80 % en 21 minutes.

– Les prix commencent à 94 900 $ et les modèles offrent des capacités de haute performance et une infrastructure de recharge pratique.

Porsche a annoncé que les acheteurs canadiens du nouveau Macan électrique recevront deux ans de recharge gratuite aux stations d’Electrify Canada. Porsche offrira à ses clients deux ans de séances de recharge gratuites de 30 minutes dans le réseau en expansion de stations de recharge rapide d’Electrify Canada.

Le Porsche Macan Electric est le premier modèle entièrement électrique de la gamme Macan et sera offert en quatre variantes : le Macan de base, le Macan 4, le Macan 4S et le Macan Turbo, le modèle haut de gamme. Les prix commencent à 94 900 $ pour le modèle de base et vont jusqu’à 125 300 $ pour le Macan Turbo. Chaque variante offre les performances d’une voiture de sport signée Porsche dans un ensemble entièrement électrique.

Le Macan Electric repose sur une architecture de batterie avancée de 800 volts qui permet une recharge ultra-rapide. En utilisant une borne de recharge de 350 kW, la batterie peut être rechargée de 10 % à 80 % en 21 minutes environ – en bref, 30 minutes suffisent amplement pour reprendre la route.

Le partenariat de Porsche avec Electrify Canada est un élément essentiel de sa stratégie visant à rendre la conduite électrique plus pratique pour ses clients. Electrify Canada exploite un réseau croissant de bornes de recharge ultra-rapides et hyper-rapides capables de fournir jusqu’à 350 kW de puissance, ce qui permet aux propriétaires de Macan Electric de tirer le meilleur parti des capacités de recharge rapide du véhicule.

Cet avantage de recharge gratuite sera offert à l’échelle nationale dans les stations d’Electrify Canada, y compris les routes principales le long des autoroutes et des zones métropolitaines. Les conducteurs peuvent accéder à ces stations de recharge au moyen de l’application Charging Services de Porsche ou du système de navigation intégré au véhicule, qui indique en temps réel la disponibilité des stations de recharge et les directions à suivre.

Porsche a simplifié le processus d’activation de l’avantage de charge pour les propriétaires, qui peut être mis en place lors de la livraison du véhicule. Le service est disponible dans tous les emplacements d’Electrify Canada et dans de nombreux Centres Porsche à l’échelle nationale.