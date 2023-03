La nouvelle Volkswagen ID.2 pourrait donner naissance à une future Golf R

La compacte ID.2 pourrait également offrir une itération « Alltrack ».

L’ID.2 se situe sous l’ID.3 dans la hiérarchie des produits du constructeur.

Il ne reste plus qu’à espérer que VW juge l’Amérique du Nord digne de ce nom.

L’histoire de la Volkswagen Golf en Amérique du Nord a pris fin il y a un peu plus de deux ans. Le constructeur allemand a décidé de mettre fin à l’existence de la voiture compacte bien-aimée en raison de la baisse des ventes et, avouons-le, des marges bénéficiaires. Bien que la GTI et la Golf R demeurent, ce n’est pas la même chose. Si nous sommes très chanceux, l’ID.2 pourrait marquer le retour d’une Golf électrique…

Pourquoi se raconter des histoires ? Ce ne sera pas le cas, mais il est agréable d’imaginer que Volkswagen pourrait à nouveau proposer une voiture compacte robuste à traction intégrale comme la superbe Golf Alltrack. La candidate idéale pour le retour de la Golf était et est toujours l’ID.3 bientôt mise à jour et, pour autant que nous le sachions, VW n’a aucune intention de la faire venir sur nos côtes.

L’ID.2, qui remplacera la petite Polo en Europe est en route et Volkswagen envisage une itération ID.2 X plus robuste. Cette version serait plus haute et dotée d’une configuration à double moteur électrique pour une capacité de traction intégrale, et plus de puissance. C’est cette dernière qui pourrait constituer la base d’une future Golf R, selon Autocar.

Il semble que l’Amérique du Nord sera laissée à l’écart des plans de Volkswagen concernant les petits véhicules électriques, au profit des VUS et des voitures de taille moyenne. Nous pensons qu’une version GTX ou R de la nouvelle ID.7 et de l’ID.4 est beaucoup plus susceptible d’être proposée à la vente ici à l’avenir qu’une remplaçante de la Golf R électrique compacte.