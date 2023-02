Volkswagen remplacera la Polo par l’ID.2 en Europe

Ce modèle sera positionné sous l’ID.3 en termes de prix et de taille.

Son design pourrait rappeler la Golf MK4 vendue au tournant du siècle.

Des plans pour la plus petite ID.1 ont apparemment été annulés.

Volkswagen travaille sur de futurs véhicules électriques à ajouter à sa gamme de modèles ID. et le prochain à arriver en Europe sera probablement l’ID.2.

Se plaçant sous l’actuelle ID.3 dans la gamme, ce modèle remplacera la Polo, qui est elle-même le plus petit hatchback après la Golf en termes de modèles à essence.

Selon Auto Zeitung, ce modèle sera proposé dans une configuration à cinq portes avec un groupe motopropulseur à traction avant et moteur simple qui devrait lui permettre une vitesse de pointe limitée à 160 km/h.

Des batteries d’une puissance comprise entre 50 et 80 kW pourraient être utilisées afin d’offrir une autonomie visée de 400 kilomètres (WLTP).

L’ID.2 devrait également mesurer 4,03 mètres de long, 1,78 mètre de large et 1,52 mètre de haut, ce qui lui donnerait des dimensions similaires à celles de l’actuelle Kia Rio.

Malgré sa petite taille extérieure, l’ID.2 devrait offrir autant d’espace intérieur que l’actuelle Golf et jusqu’à 100 litres d’espace de chargement en plus.

Cette comparaison avec la Golf pourrait être pertinente puisque, selon certaines sources, l’ID.2 pourrait s’inspirer du design de l’ancienne Golf MK4 vendue au début du millénaire.

Avec un prix de départ prévu de 25 000 euros, ce modèle sera environ 5 000 euros plus cher que la Polo qu’il remplace mais près de 20 000 euros moins cher que l’ID.3, le véhicule électrique le plus proche dans la gamme européenne de VW.

Ce faible prix d’entrée pour un VÉ pourrait être la raison pour laquelle l’ID.1, encore plus petite et plus abordable, semble avoir été annulée récemment. En effet, VW pourrait avoir estimé qu’il n’y avait pas besoin de deux hatchbacks électriques compacts dont le prix se situe entre 20 000 et 30 000 euros.

Comme pour la plupart des modèles Volkswagen, des dérivés de l’ID.2 seront également vendus sous les marques Skoda et Cupra. La VW elle-même pourrait également recevoir une variante GTX plus sportive afin de concurrencer directement la future Renault 5e et sa version Alpine.

Étant donné que ni la plus grande ID.3 ni la Polo actuelle n’ont jamais été proposées en Amérique du Nord, il est très peu probable que l’ID.2 fasse son chemin vers notre marché après son lancement en 2025 en Allemagne.

Source : Auto Zeitung