La nouvelle Nissan LEAF réduit sa traînée à 0,26 Cd grâce à un toit électrochromique et une silhouette profilée

Nissan réinvente son VÉ emblématique en misant sur l’aérodynamisme, le confort familial et la fonctionnalité.

La troisième génération de la LEAF s’appuie sur les données de 700 000 ventes pour adopter un design plus efficace et aérodynamique.

Son toit panoramique électrochromique améliore le confort, réduit la traînée et libère de l’espace pour la tête.

La plateforme CMF-EV permet un plancher plat, optimisant l’espace et l’aspect pratique au quotidien.

Nissan a dévoilé la troisième génération de la LEAF, sa berline électrique entièrement repensée pour offrir une meilleure efficacité aérodynamique, un habitacle plus ingénieux et un design axé sur les besoins des familles modernes.

Forte de son expérience avec plus de 700 000 unités vendues depuis les débuts du modèle en 2010, Nissan estime que ses conducteurs ont parcouru collectivement plus de 28 milliards de kilomètres à travers le monde.

Pensée pour réduire la traînée sans compromettre son allure distinctive, la nouvelle LEAF affiche un coefficient de traînée de seulement 0,26. Ce résultat est rendu possible par plusieurs éléments de design : poignées de porte affleurantes, calandre à volets actifs, jantes optimisées pour l’aérodynamisme, plancher entièrement caréné et profil dit « fastback. »

Le toit panoramique joue un rôle crucial, selon Nissan, en matière d’efficacité énergétique et de confort intérieur. Doté d’un système de teinte électrochromique, le toit remplace les pare-soleils traditionnels et permet d’abaisser la hauteur du véhicule de 12 mm aux points critiques du flux d’air. Son revêtement réfléchissant les infrarouges limite également la chaleur, ce qui améliore l’habitabilité en toutes saisons.

L’habitacle profite de la plateforme CMF-EV avec un plancher plat qui augmente l’espace et la convivialité à bord. Nissan présente cette nouvelle LEAF comme une solution plus que jamais crédible face aux véhicules à essence. « Nous voulions qu’elle marie émotion et raison : un design audacieux et élégant combiné à une vraie réponse aux besoins concrets des familles », a expliqué Richard Candler, vice-président de la stratégie mondiale des produits.

La LEAF demeure l’un des modèles phares de la gamme mondiale de Nissan, et au cœur de son identité. D’autres détails seront révélés prochainement.