La nouvelle Dodge Charger Daytona EV est très chère selon une fuite d’informations

– La première édition de la Charger Daytona R/T et le Scat Pack sont proposés à partir de 68 570 $ et 82 170 $ respectivement.

– Les principales caractéristiques comprennent les améliorations Direct Connection, les ensembles Plus Group et Sun & Sound Group.

– Des variantes à moteur à combustion abordable sont attendues pour le printemps 2025 afin d’élargir le marché.

La très attendue Dodge Charger Daytona EV est sur le point de faire son apparition dans les rues. Avec la disparition des précédentes Challenger et Charger à moteur à combustion interne, le nouveau VE devrait frapper Chevrolet et Ford là où ça fait mal, car la nouvelle Charger EV sera la première vraie voiture électrique de type « pony car ». Elle ne sera cependant pas la première voiture électrique grand public performante et, d’après le document qui a fuité et qui révèle son prix et ses caractéristiques, Dodge cherche à profiter de la demande pour le retour de MOPAR dans l’espace des musclecars.

Le document qui a fait l’objet d’une fuite détaille les prix américains des versions First Edition de la Dodge Charger Daytona 2024. Le modèle de base, la Charger Daytona R/T, a un PDSF de 68 570 $, tandis que la Charger Daytona Scat Pack, plus puissante, commence à 82 170 $. Ces prix positionnent les Charger Daytona EV comme des options haut de gamme qui peuvent ou non s’avérer risquées.

Ces Charger Daytona EV sont positionnés pour concurrencer d’autres véhicules électriques performants tels que la Tesla Model 3 Performance et la Hyundai Ioniq 5 N. La Tesla Model 3 Performance, avec 510 chevaux et un prix de 54 630 $ (69 990 $ CAN), est la référence dans ce segment. La Hyundai Ioniq 5 N, dont le prix est de 67 495 $ (78 199 $ CAN) et qui développe 641 chevaux, est un véritable coup de foudre et son prix est inférieur à celui de la Charger Daytona R/T.

Malgré des prix plus élevés, nous pouvons supposer que Dodge destine sa Charger Daytona EV à des acheteurs différents, pour ne pas dire à des nostalgiques plus âgés qui chercheraient à jumeler leur Challenger ou Charger d’ancienne génération avec un VE. Ces mêmes acheteurs potentiels, selon un sondage de Carscoops, ont indiqué une préférence pour les modèles à moteur à combustion, 82 % des personnes interrogées exprimant leur intérêt pour les versions à moteur à combustion interne. Ces modèles de Charger non Daytona, plus abordable et doté de moteurs à combustion, devraient arriver sur le marché au printemps 2025.

Le document ayant fait l’objet d’une fuite, posté sur Instagram, donne des précisions sur les spécifications et les caractéristiques de la First Edition.

La Charger Daytona R/T First Edition est équipée de la mise à niveau Direct Connection eStage 1, qui ajoute 40 chevaux, portant la puissance totale à 496 chevaux. Le groupe Plus comprend des sièges en cuir ventilés, un tableau de bord de 16 pouces et un éclairage DEL avancé. En outre, le groupe Sun & Sound propose un toit panoramique et un système haute-fidélité Alpine Pro à 18 haut-parleurs. Le pack Blacktop Appearance rehausse l’esthétique du véhicule avec des jantes de 20 pouces au fini sombre et des badges R/T foncés.

À 82 170 $, la Charger Daytona Scat Pack First Edition est équipée de la mise à niveau Direct Connection eStage 2, qui augmente la puissance de 80 chevaux pour atteindre un total de 670. Le Scat Pack inclut également le Track Pack, qui comprend des étriers Brembo rouges à six pistons, des pneus haute performance, des sièges sport en cuir et en daim, ainsi qu’un enregistreur d’expériences de conduite. Comme la R/T, elle incorpore les ensembles Plus Group et Sun & Sound Group, mais remplace l’ensemble Blacktop Appearance par l’ensemble Carbon & Suede Package, qui comprend des coques de rétroviseurs en fibre de carbone, une garniture de toit en suède et des jantes sombres de 20 pouces.

Avec ces chiffres en tête, nous pouvons facilement imaginer que le prix canadien de la Charger Daytona R/T First Edition s’élèvera à plus de 80 000 $, tandis que celui de la Charger Daytona Scat Pack First Edition se situera probablement autour de 95 000 $.