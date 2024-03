Dodge dévoile la Charger électrique de 670 ch

La Charger Daytona 2024 fait ses débuts en tant que premier muscle car électrique, avec une puissance pouvant atteindre 670 chevaux.

Les modèles sont dotés d’une traction intégrale et d’un système 400V pour un couple instantané et zéro émission.

Elle intègre le design R-Wing, un éclairage immersif et les freins et pneus les plus larges de l’histoire de Dodge.

Dodge a officiellement dévoilé la toute nouvelle Dodge Charger. L’annonce présente le premier et unique muscle car électrique au monde, aux côtés d’une gamme diversifiée de véhicules multi-énergies. La Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024 remplit la gamme avec une puissance sans précédent, délivrant 670 chevaux et réalisant le 0-100 km/h en 3,3 secondes selon les estimations. Ce concentré de puissance tout électrique est complété par la Dodge Charger Daytona R/T 2024 de 496 chevaux, qui annoncent ensemble l’incursion de Dodge dans la production de véhicules électriques.

Performances et groupe motopropulseur

La Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024 mène la charge, avec une puissance de 670 chevaux et la capacité d’accélérer de 0 à 100 km/h en un temps estimé à 3,3 secondes. Selon Dodge, il s’agit du muscle car le plus rapide et le plus puissant de sa catégorie. Accompagnant le Scat Pack, la Dodge Charger Daytona R/T de 2024, d’une puissance de 496 chevaux, élargit l’offre de véhicules électriques de Dodge.

Ces véhicules sont dotés d’un système de traction intégrale de série sur toute la gamme, soutenu par un système de propulsion électrique de 400 V qui imite les caractéristiques de performance d’un moteur V8 suralimenté sans émissions. Ce système comprend des blocs de batteries haute tension et des modules d’entraînement électrique (EDM) doubles qui permettent de délivrer un couple instantané.

Design et innovation

Le design de la Dodge Charger intègre des caractéristiques de pointe, notamment l’aile avant R en instance de brevet, qui améliore l’aérodynamisme et confère à la voiture une esthétique unique. Le design intérieur est centré sur le conducteur, avec des caractéristiques immersives telles que l’éclairage intérieur 64 couleurs à réglage d’attitude et le système d’échappement révolutionnaire Fratzonic Chambered Exhaust, qui produit un son intense comparable à celui des légendaires moteurs Hellcat.

Les améliorations en matière de performances comprennent la fonction PowerShot, qui fournit 40 chevaux supplémentaires à la demande, et le plus grand ensemble de freins jamais proposé sur un véhicule Dodge, garantissant une puissance de freinage supérieure. Le véhicule bénéficie également de l’ensemble de pneumatiques le plus important à ce jour, avec des jantes de 20 pouces et des pneus Goodyear Eagle F1 SuperCar.

Outre les modèles électriques, Dodge a annoncé l’inclusion future d’options de moteurs à combustion interne dans la gamme Charger. Il s’agit de la Dodge Charger SIXPACK H.O. de 550 chevaux et de la Charger SIXPACK S.O. de 420 chevaux, équipées du moteur 3.0L Twin Turbo I6 Hurricane.