La nouvelle BMW M760e xDrive 2023 est une hybride rechargeable super-puissante

Elle remplace plus ou moins la M760Li et son moteur V12.

La M760e xDrive est le porte-étendard de la Série 7.

La marque BMW évolue, comme la plupart des autres marques, mais peu d’entre elles semblent pouvoir suivre le rythme du constructeur allemand. Il semble qu’à tous les deux jours, BMW présente un nouveau modèle ou une nouvelle technologie, et nous voici un fois de plus. Quelques minutes à peine après avoir dévoilé la XM, nous avons la BMW M760e xDrive.

Cette version du vaisseau amiral de la Série 7, qui vient d’être remaniée, se situera au sommet de la hiérarchie des berlines de luxe. Beaucoup se souviennent de la merveilleuse M760Li, avec son moteur V12 biturbo, et voici sa remplaçante. Si vous connaissez BMW, le « e » est synonyme d’électrification, ce qui signifie que la M760e est partiellement alimentée en électricité.

La M760e est propulsée par un moteur TwinPower Turbo six cylindres en ligne de 3,0 litres qui, à lui seul, développe une puissance de 380 ch et un couple de 383 lb-pi. La partie VEHR consiste en un moteur électrique qui tire son énergie d’une batterie lithium-ion de 18,7 kWh. La puissance totale du système est de 571 ch (en fonction overboost temporaire) et 590 lb-pi.

Grâce à cette puissance, la BMW M760e xDrive 2023 accélère de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. La consommation de carburant est évaluée à un taux combiné : 1,3 – 1,0 L/100 km, ce qui ne reflétera pas les chiffres du monde réel. Ils sont toutefois calculés en fonction de l’autonomie électrique prévue de la voiture, soit 77 à 85 kilomètres.

On ignore pour l’instant si la voiture sera proposée à la vente en Amérique du Nord. Le prix est fixé à 144 000 € (TVA de 19 % incluse).