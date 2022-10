BMW lève le voile sur le XM, le véhicule de production le plus puissant de son histoire

Le véhicule qui suit sort de l’usine avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable, mais disons que sa mission première est surtout de livrer une bonne dose d’émotions fortes aux passagers qui prendront place à bord. Le BMW XM 2023 a finalement été dévoilé officiellement après des mois d’attente, le nouveau bolide de la division M qui devient du même coup le premier véhicule entièrement imaginé par l’aile sportive de la marque depuis la toute première voiture à avoir porté l’écusson M, l’intemporelle M1. Rappelons que ces jours-ci, le constructeur célèbre les 50 ans de sa division M; l’arrivée du XM n’est donc aucunement une surprise.

À première vue, le design du multisegment sport reprend plusieurs éléments du concept dévoilé en 2021. À l’avant par exemple, la calandre découpée au couteau est de retour, elle qui peut même s’illuminer le soir venu. De profil, la fenestration est délimitée par cette bande qui s’amorce aux rétroviseurs latéraux et se rend jusqu’au pilier C à l’arrière avant de revenir non loin de la trappe de recharge sur l’aile avant. De profil, les jantes de 23 pouces remplissent plutôt bien les arches de roues. Sachez toutefois que des jantes de 22 pouces seront disponibles en option pour ceux et celles qui craignent les nids-de-poule. Le dessin des feux arrière a été simplifié au passage, idem pour les poignées latérales qui ne sont plus intégrées aux portières. Les phares à l’avant adoptent quant à eux le traitement à deux niveaux comme c’est le cas sur le nouveau X7 2023. À l’arrière, les tuyaux d’échappement installés à la verticale sont un arrangement inhabituel sur un véhicule de production, tout comme ces écussons BMW aux coins supérieurs de la lunette arrière.

Sous le capot, on retrouve un moteur V8 biturbo de 4,4-litres qui livre à lui seul une puissance de 483 chevaux et un couple de 479 lb-pi. Pour l’aider dans sa quête de performance ultime, le moteur thermique est jumelé à un moteur électrique intégré à même la boîte de vitesses automatique à huit rapports. Le petit moteur électrique ajoute quant à lui une puissance de 194 chevaux. Le XM 2023 extirpe donc une puissance totale de 644 chevaux et un couple optimal de 590 lb-pi, mais ce n’est pas tout, car le constructeur prépare également une livrée baptisée Label Red attendue plus tard au printemps prochain. Cette dernière livrera plutôt 735 chevaux et 735 lb-pi. Bien entendu, le rouage intégral xDrive révisé par les gens de la division M fait partie de la formule de ce tout nouveau véhicule à vocation utilitaire.

Limité à 250 km/h dans sa livrée la plus abordable, le XM peut rouler à 270 km/h avec le groupe optionnel « M Driver », tandis que le 0-96 km/h est réalisé en 4,1 secondes, une statistique impressionnante, mais pas face à certains rivaux utilitaires. Le poids très important du véhicule est en cause ici. En effet, avec plus de 6 000 lb, le BMW XM est un poids lourd, notamment à cause de cette batterie d’une capacité de 25,7 kWh, l’unité qui autorise une conduite en mode purement électrique de 50 km seulement. Soyons francs, le BMW XM est peut-être un véhicule PHEV, mais sa mission n’a rien à voir avec certains VUS hybrides rechargeables. Le XM a été développé pour la performance avant tout. Heureusement, le véhicule compose avec une répartition des masses 50:50.

À l’intérieur, la planche de bord rappelle le récent iX, notamment par ce vaste écran qui s’étend jusqu’au centre de la planche de bord, tandis qu’un bon vieux levier de vitesses traditionnel prend place au centre des passagers assis à la première rangée. Pour souligner le caractère très sportif du véhicule, le XM ne compte que quatre sièges.

Plus lourd et plus dispendieux qu’un X7, le BMW XM est pourtant moins logeable et certainement plus controversé, du moins au niveau du style. La production de ce nouveau modèle débutera un peu avant la fin de l’année. Il faut donc s’attendre à le voir débarquer dans les concessions canadiennes au début de 2023.